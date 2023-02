Le ministre Rodriguez annonce un investissement dans l'Association des musées canadiens





Le gouvernement du Canada soutient les musées canadiens dans leur travail visant la réconciliation

OTTAWA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Trouver des façons de célébrer comme il se doit les expériences, les histoires et la sagesse des peuples autochtones dans les musées canadiens est essentiel sur la voie de la réconciliation.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, est apparu dans une vidéo préenregistrée lors de la conférence nationale de l'Association des musées canadiens. La conférence de 2023 s'est inspirée du récent rapport de l'Association des musées canadiens, Portés à l'action : Appliquer la DNUDPA dans les musées canadiens. Ce rapport est une réponse directe à l'appel à l'action no 67 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui demandait à l'Association des musées canadiens de revoir les politiques et les meilleures pratiques des musées, en collaboration avec les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis. L'objectif est de déterminer le niveau de conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le ministre Rodriguez a annoncé un financement de 102 000 dollars pour le projet Portés à l'action : Soutenir la mise en oeuvre de la DNUDPA dans les musées canadiens. Cet investissement, provenant du Programme d'aide aux musées, aidera les musées canadiens à mettre en oeuvre certaines des recommandations du rapport, notamment la mise en place d'un programme d'éducation pour les professionnels des musées, la création d'un programme pilote de réseau et le développement de ressources de rapatriement.

Le ministre a également souhaité la bienvenue à Janis Kahentóktha Monture, qui entame ses fonctions de directrice générale et PDG de l'Association des musées canadiens. Elle est membre de la Nation mohawk, du clan de la Tortue des Six Nations of the Grand River et la première directrice générale autochtone au cours des 76 ans d'histoire de l'Association.

Citations

« Les musées canadiens sont des vitrines sur notre passé et nous permettent d'apprendre des gens qui étaient là avant nous. Ils nous donnent la chance de découvrir notre patrimoine diversifié et d'en savoir plus sur qui nous sommes. Notre gouvernement est fier de soutenir le projet de l'Association des musées canadiens, Portés à l'action : Soutenir la mise en oeuvre de la DNUDPA dans les musées canadiens. J'ai hâte de voir comment les musées canadiens évolueront alors que nous continuons d'avancer sur le chemin de la réconciliation. »

-- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« La publication du rapport Portés à l'action, en réponse à l'appel à l'action no 67 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, a constitué une étape importante pour les musées, qui ont ainsi pu aller de l'avant dans leur soutien à l'autodétermination des peuples autochtones et ouvrir la voie à la mise en oeuvre des articles de la DNUDPA. Ce n'est qu'un premier pas. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada appuie un partenariat continu dans cet effort, qui fournira au secteur les ressources éducatives et le perfectionnement des compétences dont il a tant besoin. »

-- Heather George, présidente de l'Association des musées canadiens

