LE CANADA ET TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ANNONCENT DU FINANCEMENT POUR SOUTENIR LA CRÉATION DE LOGEMENTS DE TRANSITION À LABRADOR CITY





LABRADOR CITY, NL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Yvonne Jones, députée fédérale de Labrador, et l'honorable John G. Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé un investissement de plus de 4,8 millions de dollars pour la construction d'un ensemble de sept logements de transition à Labrador City.

Le gouvernement du Canada verse 3,4 millions de dollars à la Hope Haven Transition House dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour femmes et enfants du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). La Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador fournira également 1,4 million de dollars à la Hope Haven Transition House aux termes de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

La Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador verse 9 millions de dollars par an aux dix maisons de transition de la province, dont environ 700 000 $ à Hope Haven. Ce financement permet aux maisons de transition d'offrir un hébergement sûr à court terme, des services et des ressources aux femmes et aux enfants qui risquent d'être victimes de violence ou qui en sont victimes.

De plus, la Hope Haven Transition House versera 50 000 $ pour l'ensemble, qui sera construit sur une propriété donnée par la Ville de Labrador City. Les travaux de construction devraient commencer au printemps 2023 et être achevés en juillet 2024.

Ce partenariat entre les volets de financement fédéral, provincial et communautaire est une initiative prometteuse. Elle permettra de répondre aux besoins en matière de logement des femmes et des enfants victimes de violence familiale ou conjugale dans la région du Labrador Ouest. L'ensemble offrira sept logements abordables. Il représente une étape importante pour relever les défis en matière de logement auxquels font face les groupes vulnérables.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement est déterminé à assurer la sécurité et la stabilité de la population canadienne, y compris ici même à Labrador City. La Hope Haven Transition House sera un lieu de réconfort pour les femmes et leurs enfants qui fuient la violence familiale. Cet investissement vise à favoriser la guérison, à reconstruire des vies et à accroître l'autonomie. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour femmes et enfants, notre gouvernement aide à créer des milieux sûrs où un enfant peut apprendre et grandir dans un environnement stable. C'est pourquoi notre gouvernement finance la construction et l'exploitation de la Hope Haven Transition House ici même, à Labrador City. Ce sera un lieu de réconfort pour les femmes et leurs enfants qui fuient la violence. Il leur permettra de reconstruire leur vie et d'acquérir leur indépendance. Il leur donnera aussi accès à des services de soutien essentiels. » - Yvonne Jones, députée fédérale de Labrador

« Tout le monde mérite de vivre à l'abri de la violence. En collaboration avec nos partenaires fédéraux, municipaux et communautaires, nous créons des logements sûrs, supervisés et abordables pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violence ou qui risquent de l'être. Ces initiatives montrent ce que nous pouvons accomplir pour les habitants de Terre-Neuve et du Labrador en travaillant en collaboration avec nos partenaires. » - L'honorable John G. Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Le projet de logement de deuxième étape est le résultat d'un effort de collaboration entre les gouvernements fédéral et provincial pour créer un endroit sûr pour les femmes et leurs enfants. Grâce aux contributions de la Compagnie minière IOC, de Tacora Resources, de la maison de transition Hope Haven et de la ville de Labrador City, la nouvelle unité de logement sera la bienvenue dans la communauté. » - L'honorable Lisa Dempster, ministre Ministre responsable des affaires du Labrador et ministre responsable des affaires autochtones et de la réconciliation

« Hope Haven offre des services aux femmes et à leurs enfants qui sont victimes de violence dans la région du Labrador Ouest depuis plus de 30 ans. Grâce à ces logements de deuxième étape, nous pourrons offrir plus d'options de services de soutien et de logements sûrs dans le continuum. On réduira ainsi les obstacles pour les femmes qui fuient la violence et les mauvais traitements. Le logement est un droit de la personne et un aspect essentiel de la planification de la sécurité. Nous avons hâte de fournir aux gens ces logements sûrs et abordables dans le cadre de notre travail continu de prévention de la violence. » - Nicole Young, directrice générale, Hope Haven Transition House

Faits en bref :

Le FNCIL est un programme qui offre des prêts à faible taux d'intérêt et des prêts-subventions pour la création de logements abordables, et la réparation et le renouvellement de logements abordables et communautaires existants.

est un programme qui offre des prêts à faible taux d'intérêt et des prêts-subventions pour la création de logements abordables, et la réparation et le renouvellement de logements abordables et communautaires existants. Le FNCIL accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux personnes qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les jeunes adultes, les nouveaux arrivants et les personnes en situation d'itinérance.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

