Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Sheet Harbour





SHEET HARBOUR, NS, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, de Kent Smith, député provincial d'Eastern Shore, et de Cathy Deagle Gammon, membre du conseil d'administration de MusGo Rider Valley-Sheet Harbour Cooperative Ltd.

Date : Mardi le 28 février 2023



Heure : 14 h (HNA)



Lieu : Légion royale Canadienne #58

23566 Route 7

Sheet Harbour (N.-É.) B0J 3B0

