La Kapawe'no First Nation et le Canada règlent une revendication particulière sur les avantages agricoles du Traité 8





KAPAWE'NO FIRST NATION, TRAITÉ 8, GROUARD, AB, le 27 févr. 2023 /CNW/ - La semaine passée, le chef Sydney Halcrow de la Kapawe'no First Nation et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'accord de règlement concernant la revendication particulière de la Kapawe'no First Nation sur les avantages agricoles du Traité 8. Cette réalisation marque une étape importante vers la réparation des torts survenus dans le passé au Canada et le renouvellement de la relation de nation à nation avec la Kapawe'no First Nation.

Cette revendication particulière découle du fait que le Canada n'a pas fourni les avantages agricoles prévus par le Traité 8, notamment les outils agricoles, les semences et le bétail. Après un vote de ratification réussi par la Nation, le règlement a été signé par la Kapawe'no First Nation en décembre 2022 et par le Canada en janvier 2023. Dans l'accord de règlement, le Canada a accepté de fournir une compensation totalisant 21,8 millions de dollars.

Le respect des obligations légales du Canada à l'égard des Premières Nations et le travail de collaboration pour renouveler les relations sont des éléments clés pour réparer les torts historiques et faire progresser la réconciliation.

Citations

« La plupart des avantages de cet accord de règlement stimulent également l'économie locale, car la plupart des fonds ont été dépensés dans les régions locales. Nous voulons remercier le ministre Marc Miller d'être venu dans notre Nation pour réaffirmer la signature de cet accord. Nous voulons également remercier le gouvernement du Canada d'avoir travaillé fort pour faire de cet accord de règlement une réalité. »

Sydney Halcrow

Chef héréditaire, Kapawe'no First Nation

« Ce règlement avec la Kapawe'no First Nation montre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble sur des priorités communes. Ce règlement est un pas important vers la création de nouvelles occasions pour la Kapawe'no First Nation afin de faire avancer son travail continu visant à améliorer le bien-être de la communauté et à promouvoir les initiatives économiques locales. Je vous remercie pour votre travail inlassable sur cet accord de règlement, et pour m'avoir accueilli dans votre Nation. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Kapawe'no First Nation est située à Grouard , à environ 30 km au nord-est de High Prairie , en Alberta . Les six réserves de la Première Nation couvrent 1 562 hectares de terres.







, à environ 30 km au nord-est de , en . Les six réserves de la Première Nation couvrent 1 562 hectares de terres. 27 Premières Nations du Traité 8 ont maintenant réglé leurs revendications respectives en matière d'avantages agricoles en vertu du Cadre des avantages agricoles du Traité 8 approuvé en 2016. Neuf autres revendications relatives aux avantages agricoles du Traité 8 ont également été réglées dans le cadre d'autres règlements globaux, ce qui donne un total de 36 revendications relatives aux avantages agricoles du Traité 8 réglées.







Depuis le début du programme des revendications particulières en 1973 jusqu'au 31 janvier 2023, 646 revendications particulières, totalisant 11,3 milliards de dollars d'indemnités, ont été réglées.







Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, 55 revendications particulières ont été réglées pour un montant d'indemnisation de 2,4 milliards de dollars; 72 revendications particulières ont été déposées auprès du ministre et le Canada a fait une offre de négociation pour 71 revendications particulières.

