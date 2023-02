Le Programme d'emploi et de compétences des jeunes accepte maintenant les demandes





OTTAWA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement d'environ 13 millions de dollars pour améliorer le Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) et contribuer au soutien de quelque 1?200 emplois pour les jeunes dans le secteur agricole. Le Programme est maintenant ouvert et les intéressés peuvent envoyer une demande.

Le PECJ offre une subvention salariale aux employeurs du secteur qui embauchent des jeunes canadiens en finançant 50 % des salaires, jusqu'à un maximum de 14?000 $. Les employeurs qui embauchent des jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi ont droit à une aide couvrant 80 % du coût des salaires et des avantages sociaux. Ils peuvent également avoir droit à une aide supplémentaire de 5?000 $ pour surmonter certains obstacles à l'emploi.

Voici la liste des jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi :

les jeunes autochtones;

les jeunes ayant un handicap physique ou mental ou un trouble d'apprentissage;

les jeunes racialisés (anciennement « membres de minorités visibles »)

les nouveaux arrivants au Canada (c.-à-d. au pays depuis moins de 5 ans)

(c.-à-d. au pays depuis moins de 5 ans) les jeunes qui sont parents monoparentaux;

les jeunes vivant dans un ménage à faible revenu;

les décrocheurs du secondaire;

les jeunes vivant dans des régions éloignées, nordiques ou accessibles seulement par voie aérienne;

les jeunes vivant dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire;

les jeunes 2ELGBTQQIA+.

Le programme accepte maintenant les demandes pour une durée limitée. Les employeurs peuvent présenter leur demande entre le 27 février et le 27 mars 2023 pour que leur projet soit pris en compte. Les demandes d'employeurs autochtones seront traitées en priorité pour l'année de programme 2023-2024. Le formulaire à remplir se trouve sur la page Web du PECJ. Pour plus de renseignements, il suffit d'écrire à [email protected] ou de téléphoner au 1-866-452-5558.

« Les jeunes du Canada sont l'avenir de notre secteur. Le Programme d'emploi et de compétences des jeunes aide à éliminer des obstacles à l'emploi en offrant des possibilités d'emploi enrichissantes aux jeunes Canadiennes et Canadiens qui veulent poursuivre une carrière en agriculture. J'encourage les employeurs du secteur à en profiter. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« En offrant aux jeunes l'occasion d'acquérir une expérience de travail de grande valeur, particulièrement à ceux et à celles qui sont confrontés à des obstacles systémiques à l'emploi en raison de leur sexe, de leur race, de leur statut socioéconomique, de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou d'autres identités intersectionnelles, nous éliminons les obstacles et accroissons infiniment leur potentiel pour l'avenir. Les programmes comme le Programme d'emploi et de compétences des jeunes font en sorte que chacun et chacune, peu importe son identité, ait une chance de réussir dans de nombreux secteurs clés, y compris le secteur agricole, qui ne cesse de se développer. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Le PECJ fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), une initiative dirigée par Emploi et Développement social Canada à laquelle participent douze ministères et organismes fédéraux. La SECJ s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Canada d'aider les jeunes (particulièrement ceux qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi) à obtenir les renseignements, les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

