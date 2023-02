Le gouvernement du Canada annonce des projets visant à éliminer les obstacles à l'égalité dans les milieux de travail sous réglementation fédérale





HALIFAX, NS, le 27 févr. 2023 /CNW/ - La création de milieux de travail plus diversifiés et inclusifs renforce la main-d'oeuvre canadienne.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé un financement de près de 9,5 millions de dollars pour 10 projets visant à éliminer les obstacles à l'emploi que rencontrent les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles. Financés dans le cadre du programme gouvernemental Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité, ces projets pluriannuels aideront les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale à rendre leur milieu de travail plus équitable, diversifié et inclusif.

Le ministre O'Regan en a fait l'annonce en compagnie du chef de la direction de Digital Nova Scotia, Wayne Sumarah, ainsi que des partenaires du projet, et du député de Halifax, Andy Fillmore. Au cours de la visite, ils ont discuté du projet de Digital Nova Scotia intitulé Creating an Inclusive Culture: Building Tech Workplaces that Work, qui a obtenu un financement de près de 1 million de dollars. Le projet vise à instaurer une culture plus inclusive dans le secteur de la technologie de la Nouvelle-Écosse en améliorant la représentation des quatre groupes désignés dans les postes de supervision et de gestion. Digital Nova Scotia transmettra son rapport final aux employeurs de la Nouvelle-Écosse et d'ailleurs au Canada afin de les sensibiliser aux obstacles à la diversité et à l'inclusion propres à l'industrie et à la façon de les éliminer.

L'annonce, qui a lieu pendant le Mois de l'histoire des Noirs, met en lumière plusieurs projets visant à soutenir les Canadiens noirs. Grâce à leurs projets, Women in Capital Markets et le Black Women Business Network aideront les Canadiens noirs à accéder à des postes de direction dans le secteur bancaire et des services financiers. Parmi les autres projets, l'Université métropolitaine de Toronto élaborera une trousse d'outils sur l'équité, la diversité et l'inclusion, l'organisme Réalise mettra en place des stratégies pour répondre aux besoins des employés ayant des incapacités épisodiques, alors que le Forum canadien sur l'apprentissage élaborera un guide d'inclusion pour le recrutement, la formation et le maintien en poste des femmes dans le secteur des transports. Une description de ces projets se trouve dans le document d'information rattaché à ce communiqué.

Tous ces projets contribueront à créer une main-d'oeuvre plus dynamique et diversifiée et à donner à chaque Canadien une chance juste et égale de réaliser son plein potentiel.

Citations

« Lorsqu'on inclut tout le monde, on obtient le meilleur. Nous investissons donc dans des organismes qui font tomber les barrières. C'est ainsi que nous créerons une main-d'oeuvre plus forte et plus diversifiée et de meilleurs milieux de travail pour tous. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« L'annonce d'aujourd'hui vise à éliminer les obstacles et à bâtir une main-d'oeuvre plus diversifiée et inclusive pour tous les Canadiens. Grâce à un financement de près de 9,5 millions de dollars, ces projets aideront les employeurs à rendre leur milieu de travail plus équitable et accueillant pour les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles. Lorsque notre main-d'oeuvre reflète la diversité du Canada, nous en sommes tous gagnants. »

- Le député de Halifax et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Andy Fillmore

«?Une plus grande diversité et une meilleure inclusion dans le secteur technologique de la Nouvelle-Écosse entraîneront nécessairement un plus grand bassin de travailleurs qualifiés qui pourront aider à répondre aux besoins de nos entreprises connaissant des pénuries systémiques de main-d'oeuvre. Nous avons compris la nécessité de ce projet et nous apprécions le soutien et la vision commune que nous offre Emploi et Développement social Canada. Afin de mettre à l'essai le cadre de transformation culturelle élaboré, nous solliciterons la participation de 12 à 15 entreprises, telles que des consultants et des formateurs dans les domaines de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, ainsi que des membres de l'industrie de la technologie de la Nouvelle-Écosse. Les résultats et le cadre seront partagés à l'issue du projet.?»

- Le chef de la direction de Digital Nova Scotia, Wayne Sumarah

«?La Black Business Initiative est fière de collaborer avec Digital Nova Scotia et Emploi et Développement social Canada afin de diversifier le secteur technologique de la Nouvelle-Écosse. Nous félicitons Digital Nova Scotia d'être à la tête de cet effort pour faire du secteur numérique un espace beaucoup plus diversifié et inclusif.?»

- Le directeur général de la Black Business Initiative, Rustum Southwell

«?Chez REDspace, nous reconnaissons qu'il est essentiel de bâtir une main-d'oeuvre plus forte et plus diversifiée. Je crois que cela correspond également à l'objectif de la Nouvelle-Écosse et du Canada, et le numérique est à la base de cette progression. Nous voulons être un agent de changement, et nous sommes ravis de nous associer à Digital Nova Scotia dans le cadre de cet important nouveau projet pour y parvenir. »

- Le président et directeur général de REDsoace, Mike Johnston

« L'avenir est vraiment prometteur pour l'industrie numérique, et le moment est venu d'apporter ces changements culturels au sein de nos organisations. Au Mi'kmaw Economic Benefits Office, nous apportons des solutions et nous sommes heureux de participer à ce projet qui continuera à favoriser la diversité et l'inclusion dans le secteur de la technologie. »

- Le directeur général de Mi'kmaw Economic Benefits Office, Alex Paul

« La route vers le bien-être, la qualité de vie et la prospérité durables pour les Néo-Écossais et pour tous les Canadiens dépend de notre capacité à innover, à intégrer des connaissances diverses, à habiliter les talents de toutes les communautés et de tous les horizons et à faire les choses différemment. Mitacs stimule l'innovation en mettant en relation des esprits brillants avec les défis et les ouvertures complexes qui se présentent à nous, depuis les soins de santé jusqu'à l'écotechnologie. Nous sommes ravis d'être un partenaire de Digital Nova Scotia dans le cadre de cette initiative essentielle qui vise à rendre le secteur de la technologie de la Nouvelle-Écosse encore plus inclusif et à continuer de générer un réel changement pour les gens de la province et d'ailleurs.?»

- Le dirigeant principal du développement des affaires de Mitacs, Tash Ismail

Les faits en bref

L'Information Technology Industry Alliance of Nova Scotia , qui opère sous le nom de Digital Nova Scotia , est un organisme sans but lucratif dirigé par ses membres qui exerce ses activités depuis 1989. Sa mission est de favoriser la croissance de l'économie numérique en Nouvelle-Écosse grâce au perfectionnement des compétences, au renforcement des capacités et à l'établissement de partenariats solides. Réalisé en partenariat avec Mitacs, la Black Business Initiative, le Mi'kmaw Economic Benefits Office et des partenaires de l'industrie comme REDspace, le projet de Digital Nova Scotia donnera accès à des outils et à des ressources en matière de ressources humaines pour accroître la représentation des quatre groupes désignés parmi les professionnels, les superviseurs ainsi que les cadres supérieurs et intermédiaires.

Document d'information : Projets financés à la suite de l'appel de concepts de 2022 du programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité

Équité en matière d'emploi dans les lieux de travail sous réglementation fédérale

