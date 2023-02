Quectel annonce une nouvelle série de modules 5G version 17 pour satisfaire les marchés en pleine croissance de la 5G FWA et de l'eMBB





MWC BARCELONA ? Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions d'IdO, annonce aujourd'hui le lancement de sa dernière génération de modules 5G New Radio (NR), le RG650E et le RG650V, tous deux conformes à la norme 3GPP version 17. Ces modules 5G de classe industrielle offrent des performances améliorées en termes de débit de données, de capacité, d'économies d'énergie et de latence, ainsi qu'une fiabilité exceptionnelle, ce qui les rend mieux adaptés aux marchés en pleine croissance de l'accès 5G sans fil fixe (FWA), du haut débit mobile amélioré (eMBB) et de l'automatisation industrielle.

Basées sur les derniers systèmes 5G Modem-RF Snapdragon® X75 et X72 de Qualcomm Technologies, Inc., les séries RG650E et RG650V peuvent fonctionner en mode 5G non autonome (NSA) ou autonome (SA). Le RG650E prend en charge une bande passante maximale de 300 MHz dans le spectre inférieur à 6 GHz, tandis que le RG650V prend en charge une bande passante maximale de 200 MHz. L'adoption des architectures réseau Option 3x/ 3a/ 3 et Option 2 rend les modules rétrocompatibles avec les réseaux LTE et WCDMA mondiaux.

Quectel propose également une solution SoC (System-on-Chip) basée sur RG650x avec la toute dernière technologie Wi-Fi 7, qui augmente considérablement les vitesses de transfert, réduit la latence et augmente la capacité réseau globale pour les applications des clients. De plus, la prise en charge d'OpenWRT par le module lui permet de fournir des fonctionnalités réseau avancées dans une plus large gamme d'applications écosystémiques en amont.

Intégrés à un processeur Quad-Core A55, le RG650E et le RG650V prennent en charge l'agrégation de porteuses descendantes (CA) 5G NR, ce qui améliore considérablement les débits de données pour répondre à la demande de vitesses de données très élevées dans les secteurs verticaux et les applications d'IdO, notamment pour les périphériques FWA tels que les applications de CPE, de passerelle domestique, de passerelle d'entreprise, de routeur industriel, de hotspot mobile, de terminaux eMBB avec diffusion en direct haute définition, de dispositif AR/VR, de drone, ainsi que les applications d'automatisation industrielle telles que les véhicules à guidage automatique (VGA), la télécommande et le robot.

« Nous sommes ravis de déployer les modules 5G NR les plus avancés du secteur, qui reposent sur les technologies de pointe Snapdragon X75 et X72 », déclare Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « Nos derniers modules 5G NR version 17 offrent des performances sans précédent et des avantages significatifs en termes de capacité de communication. Je suis convaincu qu'ils constitueront une excellente solution Sub-6GHz, mmWave et Wi-Fi 7 pour les marchés en pleine croissance de la 5G FWA et de l'eMBB. »

« Snapdragon X75 et X72, le premier système 5G Advanced-ready modem-RF du monde, offre des fonctionnalités et des capacités inégalées en termes de performances, d'efficacité énergétique et de flexibilité, ce qui en fait la solution idéale pour diverses applications et cas d'utilisation très exigeants », déclare Gautam Sheoran, vice-président en charge de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, Inc. « Nous sommes ravis de voir Quectel adopter nos nouveaux systèmes modem-RF pour mener à bien la prochaine étape de l'évolution de la 5G dans tous les principaux secteurs verticaux, y compris les FWA, les passerelles domestiques, l'IdO industriel, et bien plus encore. »

Les séries RG650E et RG650V prennent en charge Qualcomm® Location Suite avec Qualcomm® GNSS HW Gen 9.V6 (GPS simultané, BeiDou, Galileo, GLONASS, NavIC et QZSS). Le récepteur GNSS intégré simplifie considérablement la conception du produit et offre une capacité de positionnement plus rapide, plus précise et plus fiable pour les applications dans n'importe quel environnement. Elles fournissent aussi une large gamme d'interfaces telles que USXGMII, PCIe, USB 2.0/ 3.0/ 3.1, PCM et des fonctions supplémentaires, notamment VoLTE et VoNR.

L'offre du module Quectel 5G est complétée par sa gamme d'antennes qui permettent d'optimiser l'efficacité de la connexion et de faciliter l'installation des dispositifs. Elles peuvent être fournies pré-intégrées avec les modules d'IdO de Quectel pour accélérer le délai de mise sur le marché et contribuer à éliminer les problèmes d'intégration courants.

Des échantillons d'ingénierie du RG650E et du RG650V seront disponibles pour les marchés mondiaux au cours du premier semestre 2023. Pour en savoir plus, visitez le stand de Quectel au MWC Barcelona 2023, hall 5, stand 5A20.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d'IdO soutenues par d'excellents services de soutien et d'assistance. Forte de plus de 4 000 professionnels, notre équipe mondiale en croissance donne le ton à l'innovation en matière de connectivité cellulaire, GNSS, modules Wi-Fi et Bluetooth, antennes et IdO.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

Snapdragon et Qualcomm sont des marques ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 11:10 et diffusé par :