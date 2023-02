Quectel lance la série de modules RedCap Rx255C pour étendre la portée de la 5G à un plus grand nombre d'applications et de marchés verticaux IdO





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions d'IdO, annonce aujourd'hui le lancement de la série Rx255C de ses modules 5G RedCap (pour: Reduced Capability, également connus sous le nom de NR-Light). Basés sur le système de modem RF Snapdragon® X35 5G de Qualcomm Technologies, Inc., les nouveaux modules combinent des performances sans fil supérieures et une communication 5G à faible latence tout en offrant une optimisation significative au point de vue taille et économies d'énergie ainsi qu'un bon rapport coût-efficacité.

Ces caractéristiques font des séries Snapdragon X35 et Rx255C l'option idéale pour étendre la portée de la technologie de la 5G à divers nouveaux marchés verticaux et scénarios de haut débit mobile, comme la bande large d'entrée de gamme, le calcul, l'automatisation industrielle, la ville intelligente, l'énergie intelligente et les wearables intelligents.

«Le lancement de nos modules 5G RedCap basés sur le système de modem RF Snapdragon® X35 5G représente une étape majeure vers une vision de la 5G où pratiquement tout ce qui est autour de nous est connecté, a déclaré Norbert Muhrer, président et CSO, Quectel Wireless Solutions. Non seulement la série Rx255C offre un excellent rapport coût-performance, mais elle prend en charge le déploiement à grande échelle de la 5G dans des secteurs où le haut débit n'est pas indispensable mais où le faible coût et la consommation d'énergie sont cruciaux.»

«Félicitations à Quectel pour le lancement de ses nouveaux modules basés sur le premier système de modem RF 5G NR-Light au monde, le Snapdragon X35, a déclaré Gautam Sheoran, vice-président, gestion des produits, Qualcomm Technologies, Inc. Notre dernier modem se caractérise par une architecture simplifiée et optimisée combinée à des améliorations du système qui réduisent les coûts et la complexité, diminuent la consommation d'énergie et activent les petits équipements. Grâce à Snapdragon X35, les FEO (fabricants d'équipements d'origine) disposent désormais de nouvelles capacités 5G pour créer des appareils de nouvelle génération prêts pour une nouvelle vague de cas d'utilisation.»

Conforme aux normes 3GPP Version 17, la série Rx255C prend en charge la 5G en mode SA (stand-alone) et une bande passante maximale de 20 MHz sur la bande de fréquence inférieure à 6 GHz. Les modules 5G RedCap conviennent à tous les marchés mondiaux; ils sont rétrocompatibles avec les réseaux LTE et couvrent presque tous les principaux opérateurs mondiaux. Ils fournissent un débit maximal théorique de données d'environ 220 Mbps en liaison descendante et un débit de données d'environ 100 Mbps en liaison montante, suffisants pour répondre aux exigences en matière de vitesse de données des applications IdO telles que la robotique, les DTU, les drones, les ports intelligents, le réseau intelligent, les dispositifs portables AR/VR, les ordinateurs portables éducatifs ainsi que d'autres appareils haut débit mobiles d'entrée de gamme.

Soutenus par la technologie RedCap, les modules Rx255C permettent d'optimiser le nombre d'antennes, de réduire la bande passante de transmission et de réception et de fournir une modulation 64QAM/256QAM (en option) pour une optimisation considérable du coût et de la taille. Le haut niveau d'intégration et l'architecture exclusive du Snapdragon X35 garantissent également la sobriété énergétique des modules, ce qui favorise l'adoption de la 5G pour une toute nouvelle catégorie d'appareils.

La série Rx255C prend en charge les GNSS double à fréquence L1 + L5, ce qui permet d'obtenir des informations de positionnement précises. Ils offrent une large gamme d'interfaces comme PCIe 2.0, USB 2.0, et des fonctions supplémentaires telles que VoLTE et DFOTA.

Pour aider les clients à créer leurs projets, Quectel propose une gamme d'antennes 5G hautes performances qui améliorent considérablement la connectivité sans fil. Pour réduire à la fois les coûts et les délais de mise sur le marché de leurs appareils 5G, les développeurs IdO peuvent regrouper les modules Rx255C avec les antennes et les services de pré-certification de Quectel.

Des échantillons d'ingénierie des modules Rx255C seront disponibles au premier semestre 2023. Pour plus d'informations, rendez-vous au stand de Quectel au MWC Barcelone 2023, Hall 5, Stand 5A20.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d'IdO soutenues par d'excellents services de support et d'assistance. Forte de plus de 4 000 professionnels, notre équipe mondiale en croissance donne le ton à l'innovation en matière de modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, d'antennes et de connectivité IdO.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.quectel.com, LinkedIn, Facebooket Twitter.

Snapdragon est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

