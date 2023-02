Quectel présente des solutions avancées d'intelligence périphérique et de vision machine au MWC Barcelona 2023





MWC Barcelona ? Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, annonce aujourd'hui sa participation au MWC Barcelona de cette année en mettant l'accent sur la présentation de ses dernières solutions d'intelligence périphérique de pointe. Les solutions de module intelligent de Quectel permettent aux clients de traiter les données en temps réel et de prendre des décisions plus rapides et axées sur les données, ainsi que d'offrir une gamme de fonctionnalités comprenant une faible consommation d'énergie, l'informatique périphérique, l'intelligence périphérique, la connectivité à haute vitesse et des mesures de sécurité avancées.

« MWC Barcelona nous fournit la plateforme idéale pour présenter la transformation numérique que nous promouvons dans l'ensemble du secteur », déclare Norbert Muhrer, président et CSO, Quectel Wireless Solutions. « Le large éventail de démonstrations que les participants verront sur notre stand fait écho à la vaste gamme d'applications avancées que Quectel propose, avec des modules intelligents prêts à être déployer combinant des technologies cellulaires et périphériques. »

Quectel fait la démonstration d'un certain nombre d'applications en direct pendant le salon, notamment :

Une solution d'inspection visuelle, conçue pour la fabrication de lignes de production et l'utilisation du module intelligent Quectel SG865W-WF optimisé par le système sur puce QCS8250 de Qualcomm, et des équipements industriels comprenant une caméra, un objectif et une lumière. La solution utilise l'informatique périphérique pour fournir l'analyse en temps réel nécessaire pour identifier les échantillons défectueux, y compris les rayures, la saleté et les anomalies d'impression de surface sur chaque module, détectant ainsi tous les modules défectueux pendant la production. En déployant cette solution, Quectel a réalisé une précision de pointe et une détection des défauts à grande vitesse, améliorant ainsi l'efficacité de production et la qualité de nos produits.

Une démonstration d'intelligence périphérique qui utilise le chipset Qualcomm QCM6490 avec le module intelligent Quectel SG560D. La solution peut détecter et reconnaître divers objets et utiliser pleinement l'accélération matérielle sur les processeurs CPU, GPU et DSP.

Buddy, le premier robot compagnon émotionnel au monde de Blue Frog Robotics, a déjà gagné l'affection de milliers de personnes à travers le monde. Utilisant le module SC66 IoT de Quectel Wireless Solutions pour son nouveau robot Buddy PRO, Blue Frog Robotics crée des robots pour le bien commun en utilisant la vision machine et l'intelligence périphérique pour générer des impacts positifs importants sur des questions sociales telles que le vieillissement des populations, l'inclusion des personnes vulnérables et l'éducation. Avec son charme unique, le compagnon améliore le quotidien des utilisateurs en créant des liens sociaux, en soutenant l'apprentissage de l'enfance, et en veillant sur les personnes âgées et en prenant soin d'elles.

Le dispositif Tejas Care de Teksun démontrera comment les capacités d'informatique périphérique et de vision machine peuvent fournir une surveillance de la santé via des caméras à domicile, y compris la surveillance de la température, la surveillance de la fréquence cardiaque, la détection des chutes, la détection des intrus, la surveillance du stress et bien plus encore. L'unité Tejas Care et les SoM de Teksun utilisent le module SC600T et les modules SC20 de Quectel. Ces solutions utilisent l'informatique périphérique et l'intelligence machine pour prendre en charge un large éventail d'applications pour les villes intelligentes, les technologies de santé, l'automobile, l'industrie 4.0, l'automatisation domestique et la logistique.

L'offre de connectivité en tant que service de Quectel optimise toutes les démonstrations en direct sur le stand du MWC et présentera également l'offre Quectel Connectivity Management Platform (QCMP) et Quectel Integrated SIM (iSIM). La QCMP fournit une solution centralisée et facile à utiliser pour gérer et surveiller les appareils IdO et leurs connexions sur les réseaux cellulaires. La plateforme permet aux utilisateurs de gérer et de surveiller leurs dispositifs IdO, d'effectuer une analyse en temps réel de la connectivité et de la performance réseau, et de configurer et de mettre à jour à distance les paramètres du dispositif.

L'iSIM de Quectel fraie une nouvelle ère de flexibilité et de choix, qui bénéficie également d'une sécurité améliorée pour tous les types d'appareils. En ne nécessitant plus l'installation de cartes SIM physiques en plastique et en supprimant la nécessité d'installer des cartes SIM au point de déploiement ou d'intégrer des cartes SIM spécifiques au marché dans les usines, les coûts sont réduits et la logistique simplifiée.

Pour en savoir plus, visitez le stand Quectel au MWC Barcelona 2023, hall 5, stand 5A20 où nous présenterons la solution de vision machine de Quectel avec des capacités de périphérie.

