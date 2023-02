Porter aménage un terminal de passagers moderne à l'aéroport Saint-Hubert de Montréal et lance un nouveau service aérien





Porter est la seule compagnie aérienne à offrir des vols à partir des aéroports Trudeau et Saint-Hubert de Montréal

LONGUEUIL, QC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Porter Aviation Holdings Inc. (PAHI) conclut un partenariat avec l'aéroport Saint-Hubert de Montréal (YHU) pour développer un nouveau terminal d'une capacité annuelle de plus de 4 millions de passagers. La construction débutera au milieu de 2023 et devrait se terminer d'ici la fin de 2024. Porter Airlines (Porter) disposera dès lors d'un deuxième aéroport pour le marché montréalais.

Ainsi, la compagnie aérienne continuera d'étendre ses activités à l'aéroport Trudeau de Montréal (YUL), tout en mettant en place un réseau pancanadien pratique à l'aéroport YHU. Plus de 10 itinéraires possibles de l'aéroport international de Vancouver (YHU) ont été identifiés au départ, de Vancouver à l'ouest jusqu'à St. John's (T.-N.-L.) à l'est. Porter a également l'intention de relier YHU à ses deux centres de Toronto, soit l'aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) et l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ). Porter proposera ainsi l'offre de vols la plus attrayante et la plus pratique entre les deux principales villes du Canada. Les liaisons seront assurées par des appareils De Havilland Dash 8-400 de 78 places et Embraer E195-E2 de 132 places.

L'aménagement du terminal YHU s'inspire de la revitalisation réussie de l'aéroport Billy Bishop dont Porter fait partie depuis 17 ans. Après des décennies de déclin du service aux passagers, l'engagement de Porter à l'égard de YTZ a agi comme catalyseur de l'évolution des itinéraires et des investissements dans l'infrastructure. L'aéroport accueille près de 3 millions de passagers par année, dessert plus de 20 destinations et génère des retombées économiques de 3 milliards de dollars annuellement. Le terminal YHU permettra un traitement plus rapide des passagers et un gain conséquent de temps de déplacement, et proposera un salon de départ confortable, comme à Billy Bishop. PAHI a conçu et construit le terminal moderne de YTZ qui est toujours utilisé aujourd'hui.

« Saint-Hubert présente un potentiel incroyable en tant qu'aéroport secondaire complémentaire pour Montréal. Son emplacement est pratique pour une partie importante du marché local et permet un accès facile au centre-ville de Montréal, explique Michael Deluce, président et chef de la direction, PAHI. Nous avons prouvé la pertinence de ce concept à Billy Bishop, l'un des meilleurs aéroports urbains au monde, et nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires de Saint-Hubert à la réussite de ce projet. »

Le nouveau terminal sera ouvert à d'autres compagnies aériennes, dont Pascan Aviation. Le réseau YHU actuel de Pascan se concentre sur les vols régionaux du Québec. Porter et Pascan ont l'intention d'établir un partenariat en partage de code qui facilitera le déplacement harmonieux des passagers entre leurs compagnies aériennes respectives. Cela offrira en outre davantage d'occasions de voyager au Québec et dans différentes régions du Canada.

« L'aéroport Saint-Hubert de Montréal est fier d'accueillir Porter Airlines, déclare Yanic Roy, directeur général de l'aéroport Saint-Hubert. Avec son plan de flotte ambitieux, ses avions de dernière génération et son bilan reconnu en matière de gestion aéroportuaire, Porter est le partenaire idéal pour l'aéroport de Saint-Hubert de Montréal. Ce nouveau partenariat permettra d'offrir des services aériens de calibre mondial à la population du Grand Montréal et aux régions du Québec. Il facilitera également le transport aérien entre la province et le reste du Canada, en plus d'être un élément clé pour le développement de la grappe aérospatiale de Longueuil. »

Cet investissement se traduira par plus de 500 emplois permanents, y compris des postes à temps plein dans les terminaux et les compagnies aériennes, et la création d'une nouvelle base d'affectation de pilotes et d'agents de bord.

Présentation du terminal

Design moderne, avec lumière naturelle et matériaux de haute qualité

21 000 m² (225 000 pi²)

9 portes d'embarquements

Fauteuils de style lounge pour tous les passagers

Comptoir de vente d'aliments et de boissons, et magasins

Installation carboneutre avec systèmes de bâtiments entièrement électriques

Installations de traitement des passagers et des bagages et de contrôle de sécurité à la fine pointe de la technologie

Le terminal est conçu par les architectes Scott Associates Architects.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

