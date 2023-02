Aéroport Montréal - Saint-Hubert : Construction d'une aérogare et innovation en aérospatial





LONGUEUIL, QC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - L'Aéroport Montréal - Saint-Hubert (YHU) est heureux d'annoncer la construction d'une aérogare, laquelle s'inscrit dans sa volonté de créer un véritable pôle aérospatial, ralliant les entreprises du secteur, les écoles de pilotage, les laboratoires de recherche universitaires, les transporteurs et les voyageurs.

La première étape de ce développement se concrétise aujourd'hui : l'offre de services à l'aéroport de Saint-Hubert s'accroîtra dès 2024. Des vols vers des destinations canadiennes telles que Vancouver, Calgary et Halifax seront offerts par Porter, et plus de vols régionaux seront offerts par Pascan. Les noms d'autres transporteurs qui lanceront aussi des liaisons au départ de YHU seront dévoilés prochainement. Grâce à des investissements initiaux de 200M$ du secteur privé, une nouvelle aérogare moderne sera construite et les infrastructures et équipements de l'aéroport seront modernisés. Un nouvel hôtel comptant 130 chambres et des salles de réunion sera également construit près de l'aérogare afin d'accueillir voyageurs, chercheurs, étudiants et gens d'affaires.

Grâce à cette nouvelle vision de développement, YHU sera non seulement un acteur très important du secteur aérien au Canada, mais aussi le modèle avant-gardiste d'un aéroport en harmonie avec sa communauté.

« Le développement d'un pôle en aérospatial est un projet porteur pour le Québec. Notre aérogare répond à un besoin grandissant d'assurer un service de qualité pour les voyageurs au Québec. Nous entendons aussi contribuer au développement de nouvelles technologies dans le domaine de l'aviation.

De plus, nous nous sommes engagés à répondre aux plus hauts standards en matière de développement durable et je suis persuadé que l'aéroport jouera un rôle majeur quant au développement économique et touristique durable de la communauté.

De mon côté, j'entends assurer une gestion efficace et pragmatique de ce développement, de concert avec nos partenaires, dans la bonne entente et le respect. »

-Yanic Roy, Directeur général, Aéroport Montréal - Saint-Hubert

« La construction de cette nouvelle aérogare est une bonne nouvelle pour les communautés présentes et futures que cet aéroport desservira au Québec et dans tout le pays. Alors que le secteur aérien continue de se remettre de la pandémie de COVID-19, l'ajout de nouveaux services issus de ce développement permettra à notre secteur aérien d'être plus compétitif. Comme la population de la région continue de croître, il est essentiel que des aéroports comme celui-ci soient équipés pour continuer à servir la population dans les années à venir. En plus des avantages pour la connectivité régionale, cette nouvelle aérogare contribuera à réduire les goulots d'étranglement, à s'assurer que les Canadiens soient mieux servis dans cette région, à renforcer notre chaîne d'approvisionnement et à créer de bons emplois pour les Canadiens. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports

« Ces investissements permettront de bonifier et de diversifier la desserte aérienne du grand Montréal. Il est réjouissant de voir que ce projet permettra également de faciliter l'accès à de nouvelles destinations. C'est donc une excellente nouvelle pour le développement économique et touristique de nos régions. »

-Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Enfin, nus avons entre les mains un plan de développement de l'aéroport qui répond aux préoccupations de la population en assurant tant le respect de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens que l'atteinte de nos objectifs environnementaux, grâce aux paramètres d'acceptabilité sociale établis entre la Ville et YHU dans le cadre de l'annonce du 2 février dernier. De plus, le renforcement de notre pôle aérospatial grâce à la contribution de YHU à l'offre de terrains disponibles nous positionne stratégiquement pour l'établissement d'une zone d'innovation en bonne et due forme par le gouvernement du Québec. Cela favorisera l'attractivité de notre ville auprès des entreprises du secteur, répondant du même coup à nos cibles de développement économique, un autre facteur clé de l'adhésion de la population, comme le soulignait le rapport de l'Office de participation publique de Longueuil (OPPL). »

-Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Les investissements dans une nouvelle aérogare de passagers à l'aéroport Montréal - Saint-Hubert est un catalyseur pour Porter, qui compte développer un réseau de vols à YHU reliant des villes de tout le pays. Longueuil bénéficiera d'un développement économique important et les voyageurs du Grand Montréal disposeront d'options supplémentaires et pratiques. »

- Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter

« Nous exploitons des vols commerciaux à YHU depuis 20 ans, et il s'agit du projet le plus structurant que nous avons vu ici à l'aéroport. Avec ce plan de développement, jumelé à notre entente commerciale avec Porter, nous allons pouvoir bonifier notre desserte aérienne et améliorer l'offre de service pour les résidents des régions. »

- Yani Gagnon, co-propriétaire de Pascan Aviation

« L'un des axes stratégiques de la CCIRS est la fluidité du transport des personnes et des marchandises. Dans ce cadre, le développement de l'Aéroport de Montréal-Saint-Hubert est primordial. Je salue l'annonce de la construction de la nouvelle aérogare qui sera assurément créatrice d'emplois et contribuera à la revitalisation de la zone aéroportuaire, le tout en accord avec les grandes priorités du territoire que l'on dessert. »

- Isabelle Foisy, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud

Soyez les bienvenus à YHU: là où le dynamisme et l'innovation motivent nos actions. En phase avec son environnement, YHU s'engage à offrir des services aéroportuaires modernes, efficaces et accessibles aux passagers, aux compagnies aériennes et aux divers métiers de l'aviation. Grâce à sa localisation géographique stratégique, l'aéroport accueille régulièrement des vols d'affaires et de prestige. Situé à 15 minutes du centre-ville de Montréal, il profite d'un accès direct aux grandes infrastructures routières et au transport en commun.

