DOCOMO collabore avec cinq opérateurs mondiaux sur des projets liés à l'Open RAN

Promouvant depuis très longtemps le concept d'Open Radio Access Network (Open RAN), NTT DOCOMO INC. a annoncé aujourd'hui que la société collaborait actuellement sur des projets liés à l'Open RAN avec cinq opérateurs internationaux de télécommunications : KT Corporation (KT) en Corée du Sud, Vodafone Group Plc (Vodafone) en Europe, Smart Communications Inc. (Smart) aux Philippines, DISH Wireless (DISH) aux États-Unis et Singtel à Singapour.

En janvier 2022, KT et DOCOMO ont signé un mémorandum d'accord1 pour soutenir l'Open RAN et ils en sont maintenant au stade de la vérification d'un tel système. Smart a quant à elle fait une démonstration réussie de son système Open RAN, une première aux Philippines. Par ailleurs, Vodafone et DOCOMO avaient conclu un accord en octobre 20222 afin de collaborer en vue d'harmoniser les processus de test et l'intégration des systèmes des opérateurs mobiles. Le 3 février, les deux sociétés ont publié un livre blanc portant sur un script de test défini communément.

DISH prévoit en outre d'évaluer la stabilité et les performances de l'Open RAN au Shared Open Lab, l'environnement de vérification Open RAN de DOCOMO au Japon. Singtel et DOCOMO ont convenu d'évaluer les technologies Open RAN et d'étudier un éventuel lancement de ce système.

Aujourd'hui, DOCOMO a également annoncé avoir créé la marque « OREXTM » (Open RAN Ecosystem Experience) pour renforcer le mécanisme de soutien devant permettre aux opérateurs internationaux de télécommunications de proposer des réseaux Open RAN. DOCOMO mène une collaboration technologique avec des fournisseurs mondiaux depuis 2021.

L'Open RAN suscite un intérêt toujours croissant à l'échelle internationale. Cette technologie a recours à des spécifications de station de base sans fil, standardisées et ouvertes pour permettre l'interconnexion, au sein des réseaux mobiles, des dispositifs et systèmes de plusieurs fournisseurs de télécommunications. N'ayant jusqu'à présent conçu que des réseaux intégrant les dispositifs d'un seul fournisseur, les opérateurs sont désormais confrontés à des difficultés techniques et de vérification alors qu'ils tentent d'implémenter l'Open RAN. Seule entreprise au monde à avoir mis au point des réseaux à fournisseurs multiples depuis l'avènement de la 4G, DOCOMO tire profit de son expertise en soutenant les initiatives Open RAN d'opérateurs dans le monde entier.

Vodafone, DISH, Singtel et DOCOMO organiseront une conférence-débat intitulée « On the Forefront of Open RAN Implementation » (« À l'avant-garde de l'implémentation de l'Open RAN ») lors du salon MWC Barcelona 2023, le plus important salon dédié aux technologies mobiles qui se tient dans la ville espagnole de Barcelone du 27 février au 2 mars.

À l'avenir, DOCOMO continuera à renforcer sa collaboration avec des partenaires mondiaux sous la marque OREX, afin de faire de l'Open RAN une réalité.

1 KT Corporation, NTT DOCOMO and Fujitsu cooperate towards Test Facility Construction and Successful Interoperability Testing for Open RAN in Korea (KT Corporation, NTT DOCOMO et Fujitsu collaborent pour créer un centre d'essais et parvenir à tester l'interopérabilité de l'Open RAN en Corée)

https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2022/0106_00.html

2 Vodafone and NTT DOCOMO sign MoU to cooperate to drive greater system integration and service efficiency in Open RAN (Vodafone et NTT DOCOMO signent un MdA en vue de collaborer au renforcement de l'intégration des systèmes et de l'efficacité des services Open RAN)

https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2022/1025_00.html

OREX est une marque commerciale de NTT DOCOMO INC.

À propos de NTT DOCOMO

Fort de plus de 86 millions d'abonnements, NTT DOCOMO est le premier opérateur mobile japonais et l'un des plus importants contributeurs mondiaux aux technologies de réseaux mobiles 3G, 4G et 5G. En plus de proposer des services de communication de base, DOCOMO cherche à repousser les limites en collaborant avec un nombre croissant d'entreprises (partenaires « + d ») et en développant des services pertinents et pratiques à forte valeur ajoutée qui changent les modes de vie et de travail des gens. Dans le cadre d'un plan à moyen terme à l'horizon 2020 et au-delà, DOCOMO innove au moyen d'un réseau 5G de pointe visant à faciliter la création de services inédits qui raviront et inspireront les clients au-delà de leurs attentes.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Annexe 1

Aperçu d'OREX

Nom

OREX (Open RAN Ecosystem Experience)

Partenaires OREX

1 AMD 2 Dell Technologies Japan Inc. 3 Fujitsu Limited 4 Hewlett Packard Japan, G.K. 5 Intel K.K. 6 Mavenir 7 NEC Corporation 8 NTT DATA Corporation 9 NVIDIA 10 Qualcomm Technologies 11 Red Hat 12 VMware K.K. 13 Wind River

Concept

NTT DOCOMO et ses partenaires OREX conçoivent actuellement un écosystème Open RAN à l'échelle mondiale, afin de proposer de nouvelles communications sans fil caractérisées par des expériences d'interconnectivité multifournisseur.

Annexe 2

Conférence-débat au salon MWC Barcelona 2023

Titre

On the Forefront of Open RAN Implementation

Date

Lundi 27 février 2023 de 15 h 45 à 16 h 15 (heure locale)

Lieu

Broadcast Studio, hall 4, MWC Barcelona 2023

Orateurs

M. Sadayuki Abeta, responsable OREX, NTT DOCOMO INC.

M. Francisco Martin, responsable de l'Open RAN, Vodafone Group Plc

M. Sidd Chenumolu, vice-président du développement technologique, DISH Wireless

M. Cheng Choon Si, vice-président de la technologie, de la stratégie & des transformations, Singtel

