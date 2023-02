Le gouvernement du Canada et l'Alberta concluent une entente de principe en vue d'améliorer les services de santé offerts à la population canadienne





OTTAWA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Les soins de santé universels, accessibles et financés par l'État sont une source de fierté pour la population canadienne. Cependant, les travailleurs de la santé du Canada sont soumis à d'énormes pressions pour fournir aux patients canadiens les soins qu'ils méritent. Des mesures immédiates et concertées sont nécessaires pour offrir de meilleurs soins de santé aux Canadiennes et aux Canadiens.

Le 7 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 198,6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds, pour améliorer les services de santé offerts à la population canadienne. Ce financement comprend un supplément immédiat et inconditionnel de 2 milliards de dollars au titre du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour répondre aux pressions immédiates sur le système de soins de santé.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta passent à l'étape suivante en annonçant une entente de principe pour un plan partagé, qui prévoit l'investissement de 24,18 milliards de dollars en fonds fédéraux sur 10 ans pour l'Alberta, dont 2,92 milliards de dollars pour un nouvel accord bilatéral axé sur les priorités communes en matière de soins de santé, ainsi qu'un versement complémentaire de 233 millions de dollars par le biais du TCS pour répondre aux besoins urgents, notamment dans les hôpitaux pédiatriques et les salles d'urgence, ainsi qu'aux longs délais d'attente pour les opérations chirurgicales. Cela permettra d'offrir à la population albertaine des améliorations en matière de soins de santé, notamment :

des services de santé familiale de grande qualité lorsqu'ils en ont besoin, notamment dans les zones rurales et isolées et pour les communautés mal desservies;

un personnel de santé résilient et soutenu qui leur offre des services de santé efficaces, sécuritaires et de grande qualité;

un accès en temps opportun à des services en matière de santé mentale, de consommation de substances et de traitement des dépendances qui sont équitables et de grande qualité;

un accès à leurs renseignements personnels électroniques de santé qui sont échangés entre les professionnels de la santé qu'ils consultent.

Permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'obtenir des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire, pour qu'ils puissent vieillir dans la dignité, près de chez eux, est une autre priorité commune en matière de santé à laquelle nous collaborons déjà.

En concluant cette entente de principe, le Canada et l'Alberta s'engagent à respecter le plan établi le 7 février 2023, qui comporte des engagements communs à recueillir, à utiliser et à échanger les renseignements sur la santé, ainsi qu'à informer la population des progrès accomplis au moyen d'indicateurs clés communs. Nous travaillerons maintenant à l'élaboration d'un accord bilatéral basé sur un plan d'action initial de trois ans répertoriant les cibles, les échéances et d'autres indicateurs liés aux priorités communes en matière de santé de chaque administration.

Dans le cadre de ce plan de santé concerté, le Canada collaborera avec l'Alberta afin de simplifier la reconnaissance des titres de compétences des professionnels de la santé formés à l'étranger et de favoriser la mobilité des principaux professionnels de la santé. De plus, l'Alberta s'engage à adopter une approche intégrée et inclusive pour les investissements dans les équipes de services de santé, le personnel de santé, ainsi que les données et les outils numériques, ce qui permettra de répondre aux besoins de la population canadienne en matière de santé et de santé mentale. Nous nous acquitterons de notre responsabilité commune de faire respecter la Loi canadienne sur la santé, qui protège l'accès de la population aux soins de santé en fonction de leur besoin et non de leur capacité de payer. Nous reconnaissons le droit des peuples autochtones à un accès juste et équitable à des services de santé de qualité, respectueux de la culture et exempts de racisme et de discrimination partout au Canada.

Au cours de la pandémie de COVID-19, nous avons montré que nous pouvons relever ensemble de grands défis. Nous nous efforcerons d'obtenir des résultats pour la population canadienne et d'améliorer le système de santé auquel elle tient et sur lequel elle compte.

Citations

«?L'entente de principe conclue aujourd'hui avec l'Alberta est l'occasion de poursuivre notre collaboration et d'améliorer l'expérience des travailleurs de la santé et des personnes dont ils prennent soin. Elle permettra de moderniser notre système de santé, d'améliorer l'accès aux services de santé familiale et de santé mentale, de réduire les retards accumulés en chirurgie et de soutenir les travailleurs de la santé. Améliorer la qualité des soins, c'est aider les gens de l'Alberta et l'ensemble de la population canadienne à vivre plus longtemps et en meilleure santé.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

«?L'entente de principe conclue aujourd'hui avec l'Alberta s'appuie sur notre objectif commun, qui est de faire en sorte que toutes les personnes au Canada puissent recevoir les soins requis, quand et où elles en ont besoin, et ce, peu importe leur lieu de résidence ou leur capacité de payer. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires partout au pays pour améliorer le système de santé.?»

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

«?La santé mentale fait partie intégrante de la santé, et grâce à cette entente de principe, nous collaborerons avec l'Alberta pour que les soins en santé mentale et en consommation de substances soient une composante à part entière de notre système de santé universel. Cette entente permettra d'améliorer l'accès aux services de santé mentale, de réduire les méfaits de la consommation de substances et de lutter contre la stigmatisation. Ensemble, nous devons faire en sorte que l'ensemble de la population ait accès au soutien et aux services dont elle a besoin, au moment voulu, pour assurer sa santé mentale et son bien-être.?»

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« L'amélioration des soins de santé en Alberta est l'une des principales priorités de notre gouvernement et cet accord de principe appuiera nos efforts en vue de respecter notre engagement envers les Albertains. Nous dirigeons la réforme des soins de santé au pays et voulons nous assurer que les Albertains puissent avoir accès à des soins de classe mondiale, quand et où ils en ont besoin. Cette première étape est productive et j'ai hâte de poursuivre les discussions avec le gouvernement du Canada sur la façon dont nous pouvons assurer un financement durable à plus long terme. »

L'honorable Danielle Smith

Première ministre de l'Alberta

« Comme toutes les autres provinces du pays, l'Alberta a dû relever des défis considérables en matière de soins de santé. Nous avons déjà entrepris des démarches majeures pour les relever en améliorant la capacité du système, en recrutant et en embauchant plus de personnel soignant et en appliquant des changements pour améliorer le système. Il me tarde de travailler avec le gouvernement fédéral pour élaborer les détails de la mise en oeuvre dans les domaines d'intérêt commun et parvenir à de meilleurs résultats en matière de santé pour tous les Albertains.?»

L'honorable Jason Copping

Ministre de la Santé de l'Alberta

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 10:00 et diffusé par :