Le Canada prend des mesures pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre qualifiée





Le financement permettra à des milliers de travailleurs de perfectionner leurs compétences

OTTAWA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Le Canada doit se doter d'une main-d'oeuvre concurrentielle s'il veut assurer sa croissance économique. Le marché de l'emploi évolue rapidement, et on commence à observer un écart entre la demande de personnel et la disponibilité de travailleurs qualifiés.

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour faire en sorte que l'écosystème des compétences réponde aux nouvelles demandes de l'industrie. Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un programme, assorti d'une enveloppe de 250 millions de dollars, qui soutiendra des programmes de perfectionnement des compétences axés sur les besoins de l'industrie dans les secteurs à forte croissance.

Cet investissement devrait aider plus de 15 000 travailleurs canadiens, y compris ceux issus de groupes sous-représentés, à réussir leur transition vers de nouveaux emplois dans des secteurs à forte croissance, comme ceux des technologies numériques, de la cybersécurité, des technologies agricoles, de la fabrication de pointe, des technologies propres et de la biofabrication.

Cette initiative, menée en partenariat avec Palette Skills Inc., mettra à profit un réseau pancanadien réunissant l'industrie, les employeurs, les établissements postsecondaires et les prestataires de formation du secteur privé pour offrir des programmes de perfectionnement des compétences. Ces formations de courte durée permettront aux travailleurs de se doter de compétences modernes et adaptables que recherchent les entreprises pour prospérer dans l'économie de demain.

Citations

« C'est grâce à une main-d'oeuvre robuste et polyvalente dans des secteurs à forte croissance que le Canada pourra assurer sa croissance économique. Les travailleurs doivent acquérir les compétences requises pour saisir de nouvelles occasions, et c'est pourquoi nous plaçons les employeurs au coeur de la solution. C'est gagnant-gagnant tant pour l'industrie que pour les travailleurs. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Palette Skills et ses partenaires aux quatre coins du pays sont très enthousiastes devant l'engagement qu'a pris le gouvernement fédéral aujourd'hui. Le marché de l'emploi au Canada est aux prises avec d'importantes difficultés, mais nous savons que, grâce à l'expertise et à l'expérience des employés de Palette Skills et de nos partenaires ainsi qu'à notre engagement mutuel à innover, nous allons permettre aux entreprises de combler leurs besoins changeants en matière de main-d'oeuvre et d'embaucher des personnes talentueuses et qualifiées. De surcroît, nous allons nous assurer que les travailleurs de partout au pays ont la possibilité de décrocher des emplois dans les secteurs à forte croissance en leur facilitant l'accès à des programmes de perfectionnement des compétences dirigés par l'industrie. »

- La présidente du conseil d'administration de Palette Skills Inc., Janet Yale

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a annoncé, dans le budget de 2021, l'octroi de 250 millions de à l'Initiative de perfectionnement des compétences pour l'industrie afin de soutenir la création et la mise en place de programmes de perfectionnement des compétences à court terme axés sur les besoins de l'industrie dans les secteurs à forte croissance.

a annoncé, dans le budget de 2021, l'octroi de 250 millions de à l'Initiative de perfectionnement des compétences pour l'industrie afin de soutenir la création et la mise en place de programmes de perfectionnement des compétences à court terme axés sur les besoins de l'industrie dans les secteurs à forte croissance. Palette Skills a été retenu, en fonction de son mérite, comme partenaire national de mise en oeuvre de l'Initiative de perfectionnement des compétences pour l'industrie à la suite d'un appel de demandes qui a pris fin en mai 2022.

Palette Skills est un organisme sans but lucratif qui conçoit des programmes de perfectionnement des compétences dirigés par l'employeur afin d'aider les entreprises novatrices à combler leurs besoins en personnel de talent et à amener des travailleurs à fort potentiel à s'épanouir dans une carrière florissante.

Liens connexes

