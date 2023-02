/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des projets visant à soutenir l'équité en matière d'emploi/

Afin de célébrer les femmes et les personnes de genre divers à l'occasion de la Journée internationale des femmes, Giant Tiger Stores Limited a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec la Fondation canadienne des femmes visant la création...

Le Canada doit se doter d'une main-d'oeuvre concurrentielle s'il veut assurer sa croissance économique. Le marché de l'emploi évolue rapidement, et on commence à observer un écart entre la demande de personnel et la disponibilité de travailleurs...