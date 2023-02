Victoriaville se dote d'un éclairage de rues intelligent au DEL





VICTORIAVILLE, QC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Victoriaville convertira en cours d'année l'ensemble de ses lampadaires de rues à la technologie à diodes électroluminescentes (DEL). Cette initiative vise à réduire la consommation énergétique, à limiter la pollution lumineuse et à réaliser des économies sur la gestion du réseau d'éclairage public. L'ajout d'un contrôle intelligent permettra d'augmenter l'efficacité du système d'éclairage et de rehausser la performance de l'éclairage public.

« Le remplacement du système d'éclairage de rue actuel par l'éclairage au DEL offrira un éclairage urbain plus efficace et plus économique, correspondant à nos attentes environnementales. L'ajout d'une technologie de contrôle intelligent permettra d'adapter l'éclairage de rue en fonction des besoins réels pour limiter la pollution lumineuse et réduire la consommation d'énergie requise pour assurer l'éclairage urbain. Nous avons choisi un système à fort potentiel technologique qui nous offrira une multitude d'options dans l'usage que nous en ferons au fil du temps », explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Cette conversion repose également sur la volonté d'optimiser l'éclairage public. En effet, les nouveaux équipements offriront un éclairage beaucoup plus directionnel par souci d'efficacité. Le système permettra de corriger les problèmes de suréclairage et d'offrir une luminosité plus uniforme sur toute la surface de la chaussée et des trottoirs, contribuant à rehausser la sécurité pour l'ensemble des usagers de la route, notamment pour le transport actif », ajoute le conseiller municipal et élu membre du comité des transports, Alexandre Côté.

Le remplacement de près de 5000 luminaires à Victoriaville sera complété en 2023 à la suite d'un investissement de 2,9 millions de dollars. Les économies d'entretien et de consommation d'électricité permettront d'obtenir des économies annuelles permettant un retour sur investissement dans 7 ans.

Un contrôle intelligent de l'éclairage public

L'ajout d'une technologie de contrôle intelligent offrira un meilleur contrôle des niveaux d'éclairage pour adapter la consommation aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Par exemple, le niveau d'éclairage pourra être modifié selon les heures en fonction des besoins. Ce contrôle permettra également d'augmenter la durée de vie des équipements et d'optimiser l'entretien grâce à une détection en temps réel lorsqu'un éclairage est déficient.

