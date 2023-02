Tracey Taylor-O'Reilly est nommée présidente et chef de la direction de Passeport pour ma réussite Canada





TORONTO, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Passeport pour ma réussite Canada, un organisme de bienfaisance national qui aide les élèves des communautés défavorisées à obtenir leur diplôme d'études secondaires, a le plaisir d'annoncer la nomination de Tracey Taylor-O'Reilly au poste de présidente et chef de la direction.

En tant que leader éclairée et entrepreneure sociale, Tracey a consacré les vingt dernières années à faciliter les transitions par l'éducation des groupes qui ne font pas partie des systèmes traditionnels en veillant à ce qu'ils aient accès à l'apprentissage, au soutien et aux ressources nécessaires.

Plus récemment, en 2015, elle a dirigé la création de la School of Continuing Studies de l'Université York destinée à combler les principales lacunes du marché du travail au Canada. Avant de se joindre à l'Université York, Tracey a occupé des postes de direction et d'enseignement à l'Université McMaster et elle siège actuellement au conseil d'administration d'Ach?v. Tracey a reçu de nombreux prix pour son leadership. En 2021, elle a été reconnue comme l'une des 100 Canadiennes les plus influentes par le Réseau des femmes exécutives.

« Nous avons le privilège d'accueillir Tracey au sein de l'organisation, explique Vince Mercier, président du Conseil d'administration de Passeport pour ma réussite. Elle a une excellente compréhension des enjeux complexes auxquels font face les élèves que nous servons, et son expérience en matière d'innovation pour répondre aux besoins des communautés mal desservies cadre parfaitement avec la vision de Passeport : briser le cycle de la pauvreté grâce au pouvoir de l'éducation. »

Le programme Passeport primé soutient les jeunes issus de communautés défavorisées grâce à une approche globale axée sur les résultats et il a fait ses preuves en matière de réussite et de croissance depuis 20 ans. Des analyses récentes, fondées sur les conclusions positives de nombreux rapports indépendants, ont démontré que la participation au programme Passeport augmente le revenu annuel de 19 % et le taux d'emploi de 14 %, et réduit le recours à l'aide sociale de plus de 30 %.

« L'éducation est un facteur clé qui change la trajectoire des participants, la vie de leur famille et celle des générations suivantes », affirme Tracey. Le programme Passeport est une innovation sociale extrêmement efficace. Notre plus grand défi est de poursuivre la croissance du programme Passeport de façon durable et mesurable. Je suis impatiente de miser sur les solides relations de l'organisme avec les communautés et de collaborer avec notre personnel, nos partenaires et nos donatrices et donateurs pour transformer plus de vies partout au Canada en mettant de l'avant un soutien équitable, accessible et personnalisé. »

Tracey se joint à l'organisation alors que nous entamons une période de croissance transformationnelle et tentons de combler les écarts d'accessibilité en faisant évoluer le programme Passeport actuel. Le soutien personnalisé offert aux élèves et la centralisation des données permettront à Passeport pour ma réussite d'étendre ses retombées afin d'aider plus d'élèves issus de communautés défavorisées à surmonter les obstacles à la réussite et de leur donner les compétences et habiletés nécessaires pour devenir la main-d'oeuvre et les leaders de demain.

Pour en savoir plus sur Passeport pour ma réussite, visitez le www.passeportpourmareussite.ca.

