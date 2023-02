Disney 100 : le Concert Evénement





Disney fête ses 100 ans ! Célébrez un siècle de magie !

STRASBOURG, France, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Dans la plus grande salle de spectacle d'Europe, Paris La Défense Arena, redécouvrez les classiques de Disney et ses mélodies de légende interprétées par plus de 500 artistes sur scène pour plus de 3h de musique et de chansons sublimées par un orchestre philharmonique de plus de 150 musiciens, 350 choristes, danseurs, chanteurs solistes, groupes de rock et de jazz...

Deux représentations les 11 et 12 novembre 2023 à Paris, puis une tournée nationale, célèbreront 100 ans de films et de musiques entrés dans le patrimoine culturel et l'inconscient collectif. L'occasion de redécouvrir les chansons incontournables et scènes culte d'hier à aujourd'hui au travers d'un medley Disney unique en son genre.

Un spectacle exceptionnel au cours duquel les images des films seront projetées sur écrans géants, accompagnées d'une multitude d'effets spéciaux, de lumières, de lasers et de surprises qui vous feront voyager lors de cet événement inoubliable !

Les plus belles chansons des classiques Disney seront jouées en direct : Cendrillon ; Aladdin ; la Petite Sirène ; le Roi Lion ; la Belle et la Bête ; Vaiana, la légende du bout du monde ; la Reine des Neiges ; Mulan ; Tarzan ou encore Encanto, la fantastique famille Madrigal, sans oublier les musiques mythiques des univers Marvel, Pixar et Star Wars.

Que l'on soit nostalgique ou grand rêveur, entre amis ou en famille, le concert Disney 100 est le rendez-vous unique à ne pas manquer.

Une tournée sillonnera les plus grandes villes de France entre le 16 novembre et le 30 décembre 2023 avec plus de 100 artistes sur scène pour 2 heures de musiques et chansons.

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.disneyenconcert.com

Toutes les dates des concerts :

Paris La Défense Arena, samedi 11 novembre à 20h et dimanche 12 novembre 2023 à 14h30

Zénith de Pau, jeudi 16 novembre à 20h

Zénith de Toulouse, vendredi 17 novembre à 20h

Zénith de Montpellier, samedi 18 novembre à 20h

Dôme de Marseille, dimanche 19 novembre à 17h

Rennes MuzikHall, vendredi 24 novembre à 20h

Arkéa Arena de Bordeaux, samedi 25 novembre à 20h

Zénith de Caen, vendredi 1er décembre à 20h

Palais 12 de Bruxelles, samedi 2 décembre à 20h

Reims Arena, dimanche 3 décembre à 17h

Zénith de Toulon, jeudi 7 décembre à 20h

Zénith d'Auvergne - Clermont-Ferrand, vendredi 8 décembre à 20h

Zénith de Strasbourg, samedi 9 décembre à 20h

Galaxie Amnéville, dimanche 10 décembre à 17h

Zénith d'Amiens, vendredi 15 décembre à 20h

Zénith de Lille, samedi 16 décembre à 20h

Zénith de Dijon, jeudi 21 décembre à 20h

Halle Tony Garnier Lyon, vendredi 22 décembre à 20h

Genève Arena, samedi 23 décembre à 16h

Zénith de Rouen, jeudi 28 décembre à 20h

Arena Futuroscope de Poitiers, vendredi 29 décembre à 20h

Zénith de Nantes, samedi 30 décembre à 20h

Informations pratiques :

Le 11 et 12 novembre 2023

à Paris La Défense Arena

& dans le reste de la France dès le 16 novembre.

Tarifs : à partir de 33?

Billetterie sur disneyenconcert.com & Points de vente habituels.

