Les agressions sexuelles sur un mineur, c'est majeur.





QUÉBEC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce le lancement d'une première campagne de sensibilisation pour contrer les agressions sexuelles sur les mineurs.

La violence sexuelle est inacceptable dans notre société égalitaire et que nous souhaitons exempte de violence. Les conséquences des agressions sexuelles chez ces jeunes sont multiples et peuvent causer des problèmes émotionnels, psychologiques et physiques importants.

Pour y remédier, le gouvernement du Québec lance la campagne qui s'appuie sur le thème « Il n'y a pas de petite agression sexuelle. Les agressions sexuelles sur un mineur, c'est majeur. »

Cette campagne sera déployée partout au Québec, à partir du 27 février pour une durée d'environ quatre semaines. Dans chacune des publicités (publicité 1 et publicité 2) de cette campagne, la population québécoise est invitée à porter attention aux signes pouvant indiquer qu'une personne mineure a subi une agression sexuelle et à la dénoncer, et ce, peu importe sa forme.

En parallèle, des bannières circuleront sur le Web et les médias sociaux, en plus de la diffusion de contenu dans différents médias écrits et télévisés. À cet effet, des spécialistes du domaine participeront aux émissions Bien, Marie-Claude et Salut Bonjour, afin de joindre le grand public.

Citation :

« Aucune violence sexuelle ne doit être banalisée, et surtout pas chez nos enfants. Les conséquences et les séquelles sur les victimes sont multiples, mais malheureusement les agressions sexuelles envers les mineurs sont encore taboues et les formes que celles-ci peuvent prendre demeurent méconnues. J'ai espoir que cette campagne sensibilisera toute la population à être attentive aux signaux d'alarme, et incitera ceux qui en ont besoin à aller chercher de l'aide auprès des ressources existantes. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Ce sont 8 victimes sur 10 qui connaissent leur agresseur sexuel.

Au Québec, 88,3 % des victimes d'agression sexuelle sont des femmes et des filles, et 46 % sont âgées de moins de 18 ans.

Cette campagne découle de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Rappelons qu'il existe plusieurs ressources d'aide, à commencer par l'organisme Info-aide violence sexuelle, qui offre son assistance aux victimes et à leur entourage ayant besoin d'écoute, d'information ou de soutien, et ce 24 h/24 , 7 j/7 et partout au Québec. On peut joindre l'organisme en composant le 1 888 933-9007 .

et partout au Québec. On peut joindre l'organisme en composant le . Le Secrétariat à la condition féminine coordonne le mandat gouvernemental de lutte contre la violence conjugale et la violence sexuelle, y compris l'agression sexuelle, l'exploitation et le harcèlement sexuels.

