Calin Rovinescu rejoint le conseil d'administration de Plusgrade et investit dans la croissance de l'entreprise





MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Plusgrade, principal fournisseur de solutions de revenus de produits accessoires pour l'industrie mondiale du voyage, a annoncé aujourd'hui que Calin Rovinescu a rejoint le conseil d'administration de la société et est devenu un investisseur.

Calin Rovinescu est l'ancien président et chef de la direction d'Air Canada, poste qu'il a occupé d'avril 2009 jusqu'à sa retraite en février 2021. Au cours de cette période, il a été nommé deux fois P.-D.G. de l'année du Canada, et Air Canada a été honorée comme meilleure compagnie aérienne en Amérique du Nord par Skytrax huit années sur dix. De 2012 à 2016, M. Rovinescu a été élu président du conseil d'administration de Star Alliance, l'organisme de contrôle de Star Alliance, la plus grande alliance aérienne à l'échelle mondiale. Il a également été président du Conseil des gouverneurs de l'IATA de 2015 à 2016, en plus d'être membre de son conseil d'administration pendant plus d'une décennie. Cette expérience étendue et inégalée dans l'industrie du voyage sera essentielle à la croissance et au succès continu de Plusgrade.

Calin Rovinescu est actuellement membre du conseil d'administration de BCE Inc., la plus grande entreprise de télécommunications et de médias au Canada, ainsi que de la Banque Scotia, la troisième banque en importance au Canada.

« Nous sommes ravis et honorés d'accueillir Calin en tant qu'investisseur et membre du conseil d'administration », a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. « L'expérience de Calin en tant que P.-D.G. de calibre mondial, d'opérateur expérimenté et de figure de proue de l'industrie sera inestimable pour notre groupe alors que nous continuons à étendre notre présence dans l'industrie du voyage et à devenir la puissance mondiale des revenus de produits accessoires. »

« L'impact à ce jour et le potentiel futur des revenus de produits accessoires dans les voyages, l'accueil et au-delà sont énormes. Plusgrade est un leader unique dans ce domaine et est très bien placé pour tirer profit de ces opportunités », a déclaré Calin Rovinescu. « J'ai hâte de travailler avec Ken, le conseil d'administration et l'équipe de Plusgrade pour tirer parti du succès de la société. »

À propos de Plusgrade

Avec son portefeuille de solutions de revenus de produits accessoires de pointe, Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage. Plus de 200 entreprises de services aériens, hôteliers, de croisières, de chemin de fer et financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus significatives par le biais d'expériences client incroyables. En tant que chef de file des revenus de produits accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en opportunités de nouveaux revenus pour ses partenaires sur sa plateforme, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade, créée en 2009 et dont le siège social se trouve à Montréal, possède des bureaux dans le monde entier.

