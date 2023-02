Voici VRAIMENT SUUUUPER. SubwayMD Canada réinvente deux sandwiches favoris des fans, remplis de plus de fromage et plus de croquant.





Suuuuper fromagé et suuuuper croquant. Deux classiques de Subway viennent d'être améliorés, appuyés par les légendes de la planche à neige Sébastien Toutant et Mark McMorris

TORONTO, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Juste au moment où vous vous disiez que vos sandwiches préférés ne pouvaient pas être mieux qu'ils le sont déjà, deux favoris des fans sont améliorés de façon épique grâce à des ingrédients d'une grande qualité, dignes d'une fringale, maintenant offerts dans encore plus de formats à déguster.

Subway s'est donné comme mission de combler les fringales les plus intenses de fromage et de coquant des Canadiennes et Canadiens et d'offrir un goût imbattable - et c'est exactement ce qu'elle a fait avec les nouveaux sandwiches Poulet Teriyaki Croquant et Rancher au Poulet. Ces nouveaux sandwiches regorgent d'oignons doux croquants et du double de fromage - ils amèneront assurément les Canadiennes et Canadiens à dire «?wow, c'est suuuuper bon?».

Qui de mieux pour se faire les champions du changement, de l'atteinte de l'excellence et de l'émerveillement des Canadiennes et Canadiens que les sommités du pays dans le domaine de la planche à neige, soit Mark McMorris, de Regina, et Sébastien Toutant, du Québec? Ces deux athlètes légendaires entreront en piste dans des publicités diffusées et des vidéos sur Instagram et TikTok tout au long du printemps pour présenter ces favoris rafraîchis.

L'heure est venue de rencontrer votre nouveau favori.

Subway Canada a appuyé sur «?Actualiser?» pour mettre au goût du jour les sandwiches favoris du Canada, grâce au rafraîchissement de deux des sandwiches favoris de longue date ? maintenant le Poulet Teriyaki Croquant et le Rancher au Poulet ? offerts en sandwiches, en bols de riz ou en wraps.

Poulet Teriyaki Croquant : Subway a rafraîchi le sandwich Poulet teriyaki aux oignons doux en y ajoutant plus d'oignons doux croustillants (c'est suuuuper croquant!).

Subway a rafraîchi le sandwich Poulet teriyaki aux oignons doux en y ajoutant plus d'oignons doux croustillants (c'est suuuuper croquant!). Rancher au Poulet : Le nouveau sandwich rafraîchi Rancher au Poulet de Subway regorge de bacon fumé à l'érable, de poulet et - désormais - de BIEN PLUS de fromage! Autrement dit, c'est votre sandwich préféré - mais suuuuper fromage!

"Nous savons que les Canadiens et Canadiennes ont leurs favoris qui ont fait leurs preuves, mais à titre de pro de la cuisine, nous cherchons toujours à repousser les limites pour offrir des saveurs incroyables et des offres qui donnent envie", explique le chef John Botelho, directeur culinaire de Subway Canada. L'ajout d'oignons croquants et d'une double portion de fromage fait passer ces favoris des fans - qui sont faits de poulet, de boeuf et de porc d'élevage canadien de qualité exceptionnelle ? au niveau supérieur.?»

Viser l'or

«?Quand je pense à la planche à neige, mon objectif est toujours de m'amuser et de faire la meilleure descente possible - ce qui signifie de trouver un équilibre entre utiliser mes trucs de base avec style et intégrer de nouvelles choses inattendues?», mentionne Sébastien Toutant, planchiste professionnel, médaillé d'or olympique et plusieurs fois champion des XGames. Reconnu pour ses aptitudes techniques impressionnantes sur la barre de glisse et ses mouvements inversés «?backside rodeo?», Sébastien sait bien ce que c'est que de gagner. «?J'adore que Subway élève son jeu d'un cran pour améliorer ces sandwiches rafraîchis, qui font partie de mes favoris. Ce sont de nouvelles options fantastiques avec des saveurs audacieuses et des combinaisons gagnantes d'ingrédients. Je suis un grand fan!?»

Avec ses 22 médailles au XGames, 3 médailles olympiques et un nombre (vraiment) incalculable de descentes sur les pistes les plus extraordinaires du monde, le planchiste professionnel Mark McMorris sait ce que ça prend pour gagner et pour sortir de sa zone de confort.

« Je suis passionné par ce que je fais et par le fait de représenter le Canada au niveau mondial. Une grande partie de mes exploits consiste à ne jamais baisser les bras, à viser l'excellence et à repousser les limites de ce qui a déjà été fait. C'est exactement ce que Subway a accompli avec ces favoris rafraîchis; j'ai très hâte que les Canadiennes et Canadiens sortent de leur zone de confort pour les essayer, affirme Mark. Mon nouvel incontournable est le Poulet Teriyaki Croquant; les Canadiennes et Canadiens ne seront pas déçus par ce rafraîchissement épique.?»

Pas juste super, mais vraiment suuuuper

« Ces favoris rafraîchis sont une première étape emballante de notre parcours de 2023, déclare Doug Fry, directeur général de Subway Canada. Nous visons à continuellement offrir les ingrédients de qualité, les saveurs dignes d'une fringale et les expériences uniques que nos clients méritent. Cette année, les Canadiennes et Canadiens devraient se préparer aux nouveautés sur notre menu et dans notre service à la clientèle, des nouveautés qui changeront la donne - restez à l'affût pour découvrir tout ce qui s'en vient.?»

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © Subway IP LLC, 2023.

SOURCE SUBWAY Canada

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 08:00 et diffusé par :