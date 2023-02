Great-West Lifeco annonce un régime d'achat d'actions automatique





TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (la « société ») a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre ») annoncée précédemment visant à racheter pour fins d'annulation jusqu'à 20 000 000 d'actions ordinaires, la société a mis en place un régime d'achat d'actions automatique (« RAAA ») auprès d'un courtier désigné. Le RAAA a été approuvé au préalable par la Bourse de Toronto et sa mise en oeuvre est prévue le 1 mars 2023 ou aux environs de cette date.

Le RAAA est destiné à faciliter les rachats d'actions ordinaires aux termes de l'offre, notamment lorsque la société ne serait normalement pas autorisée à effectuer des rachats en raison d'exigences réglementaires ou de périodes d'interdiction qu'elle s'impose. Le courtier de la société procédera aux rachats à son entière discrétion en conformité avec les paramètres établis par la société, et ce, dans le respect des règles de la Bourse de Toronto, des lois applicables et des modalités de l'entente écrite conclue par les parties. Hors des périodes d'interdiction, des actions ordinaires peuvent également être rachetées à la discrétion de la direction, dans le respect des règles de la Bourse de Toronto et des lois applicables.

L'offre de la société a commencé le 27 janvier 2023 et se poursuivra jusqu'au 26 janvier 2024, date d'expiration de l'offre, ou jusqu'à une date antérieure si la société termine plus tôt ses rachats conformément à l'avis d'intention déposé auprès de la Bourse de Toronto. Tous les rachats d'actions ordinaires effectués dans le cadre du RAAA seront inclus dans l'établissement du nombre d'actions ordinaires rachetées aux termes de l'offre. Les actions ordinaires rachetées par la société conformément à l'offre seront annulées.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2022, ses compagnies comptaient environ 31 000 employés, 234 500 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 38 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 07:45 et diffusé par :