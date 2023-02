/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration de la Maison Akhwà:tsire : un nouveau projet offrant de l'hébergement pour les personnes autochtones en situation d'itinérance/





MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Projets Autochtones du Québec invitent les représentantes et les représentants des médias à l'inauguration de la Maison Akhwà:tsire, qui offrira de l'hébergement à des personnes autochtones en situation d'itinérance.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Soraya Martinez Ferrada, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, la responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal, Josefina Blanco, la conseillère associée à la mairesse et responsable de la Réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif de la Ville de Montréal, Alia Hassan-Cournol, et la directrice générale de l'organisme Projets Autochtones du Québec, Heather Johnston, prendront part à cet événement.

Date : Le lundi 27 février 2023



Heure : 15 h 15



Lieu : 1025, rue Saint-Hubert, Montréal

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected] .

