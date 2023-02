Une image des tissus mous réalisée avec le Reveal 35C de KA Imaging révèle une masse derrière un dispositif à demeure





KA Imaging a annoncé une étude évaluant « la radiographie à double énergie et exposition unique pour l'effacement des dispositifs à demeure sur les images de tissus mous » à l'aide de son détecteur à rayons X, Reveal 35C, optimisé par la technologie SpectralDRtm.

À l'aide du détecteur Reveal 35C, l'objectif de l'étude était de déterminer la valeur clinique de l'effacement des dispositifs à demeure dans l'imagerie radiographique à double énergie des tissus mous. Selon l'étude, les images radiographiques spectrales ont révélé une masse de tissus mous suspecte dans un des cas par effacement d'un stimulateur cardiaque qui se superposait à la masse dans la radio des tissus mous1.

Des images ont été prises chez 23 patients portant au moins un dispositif à demeure. Ces patients faisaient tous partie d'une étude en cours de 600 patients utilisant le détecteur Reveal 35C à l'hôpital universitaire médical de Taipei à Taiwan.

« Le fait que l'imagerie des tissus mous a été capable de trouver une masse non visible par imagerie numérique conventionnelle est très prometteur et indique que la technologie SpectralDRtm peut efficacement soustraire, en plus du calcium osseux, des matériaux ayant nombre atomique plus élevé, tels que les métaux d'un pacemaker », déclare Dr Karim S. Karim, CTO, KA Imaging. « Les images radiographiques spectrales générées par SpectralDRtm peuvent jouer un rôle important dans la détection précoce des maladies en vue de meilleurs résultats », explique Amol Karnick, président et chef de la direction.

L'étude sera présentée au Congrès européen de radiologie (ECR) de cette année. En plus de l'e-affiche au congrès scientifique, KA Imaging participe à l'exposition technique de l'Expo X4, stand 437.

L'ECR est l'un des plus grands rassemblements médicaux d'Europe et le deuxième plus grand événement radiologique au monde.

SpectralDRtm est une technologie qui permet une soustraction à double énergie, offrant une différenciation osseuse et tissulaire avec une seule exposition standard aux rayons X. Elle permet d'obtenir trois images simultanément : des clichés de radiographie numérique (DR) ainsi que des clichés des os et des tissus mous par imagerie à double énergie. Cette technologie imite le flux, la dose et les techniques des détecteurs mobiles à rayons X DR de pointe.

KA Imaging, une société dérivée de l'Université de Waterloo spécialisée dans le développement de technologies et de systèmes innovants d'imagerie radiographique, fournit des solutions aux marchés médical, vétérinaire et des essais non destructifs.

1. P-C. Chou, K. S. Karim. "Single-exposure dual-energy radiography for the subtraction of in-dwelling devices in the soft tissue image". European Congress of Radiology-ECR 2023, 2023.

