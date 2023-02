BULLETIN D'INFORMATION À L'INTENTION DES MÉDIAS - Jeunesse, J'écoute lance le plus grand mouvement au pays en soutien de la santé mentale des jeunes





TORONTO, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Le service de soutien en matière de santé mentale numérique de Jeunesse, J'écoute - un service gratuit, confidentiel et offert en plusieurs langues, disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine - est l'une des pierres angulaires du paysage de la santé mentale des jeunes de 5 à 27 ans au Canada.

Joignez-vous à nous le 2 mars prochain alors que nous dévoilerons comment Jeunesse, J'écoute va contribuer à transformer la santé mentale des jeunes au pays.

QUOI : Annonce de Jeunesse, J'écoute en lien avec la santé mentale des jeunes



OÙ : L'événement aura lieu en personne et virtuellement, question d'assurer un accès équitable aux médias de partout au pays.

Universal Music Canada

80 Atlantic Ave, Toronto, ON

Pour visionner l'événement en temps réel (le 2 mars à 11 h HNE), rendez vous au : kidshelpphone.ca/get-involved/press-conference/



QUI : REPRÉSENTANT·E·S DE JEUNESSE, J'ÉCOUTE

Katherine Hay, Présidente et directrice générale, Jeunesse, J'écoute

Andréanne Deschamps, Vice-présidente et Chef, Opérations cliniques, Jeunesse, J'écoute

Laetitia Satam, Coprésidente, Conseil national de la jeunesse, Jeunesse, J'écoute

Invités spéciaux



QUAND : Jeudi 2 mars de 10 h 30 à midi (HNE)

10 h 30 (HNE) - Ouverture des portes

Inscrivez-vous à l'avance ici

11 h (HNE) Début de l'événement

11 h 45 (HNE) - Occasion de vous entretenir avec des représentant·e·s de Jeunesse, J'écoute. Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec nous.





1:1 Entretiens

Jeudi 2 mars de 12 h 30 à 14 h 30 (HNE)

Les entretiens téléphoniques auront lieu entre 12 h 30 et 14 h 30 (HNE).



Des plages horaires pour les entretiens seront disponibles sur demande et les entretiens devront être organisés à l'avance.



DÉTAILS: RSVP

er mars. S'il vous plait, inclure les renseignements suivants : Veuillez confirmer votre présence par courriel ( [email protected] ) d'ici le 1mars. S'il vous plait, inclure les renseignements suivants :

NOM, CANAL D'INFO, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, COURRIEL

REMARQUE : Nous invitons tou·te·s les participant·e·s à s'inscrire à l'avance en ligne, et de balayer le code QR fourni pour accéder à l'événement : Lien pour s'inscrire à l'avance





À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes un soutien gratuit et confidentiel, accessible en plusieurs langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. Notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront libérer leurs émotions et obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateur·trice·s, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en davantage sur JeunesseJecoute.ca.

SOURCE Kids Help Phone

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 06:00 et diffusé par :