Minière O3 recoupe 3,7 g/t Au sur 11,0 mètres dans Norlartic Extension à Marban Ingénierie

TORONTO, le 27 févr. 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir de présenter une mise à jour de son programme de forage en cours sur son projet Marban à Val-d'Or, Québec (Canada). La Société présente de nouveaux résultats significatifs pour 27 sondages forés en 2022 dans les extensions reconnues du corridor Norlartic jusqu'à deux kilomètres au sud-est du gîte Norlartic et adjacents à la paroi nord de la fosse Marban. Au total, 13 692 mètres ont été forés en 56 sondages dans le cadre de ce programme. Les résultats d'analyse pour deux sondages restent à venir.

Faits saillants :

27 intersections économiques près de la surface publiées aujourd'hui, incluant :

publiées aujourd'hui, incluant : 3,7 g/t Au sur 11,0 mètres dans le sondage O3MA-22-334 à partir de 166,0 mètres, 140 mètres au nord-ouest de l'une des fosses satellites identifiées dans l'étude de préfaisabilité (« EPF »);

7,9 g/t Au sur 3,2 mètres dans le sondage O3MA-22-423 à partir de 39,1 mètres, 400 mètres à l'est-sud-est de l'une des fosses satellites identifiées dans l'EPF.

« Ces nouveaux résultats issus de notre programme d'exploration 2022 à Marban Ingénierie continuent de mettre en lumière le potentiel d'accroître les ressources près de la surface. En particulier, les résultats publiés aujourd'hui suggèrent qu'il pourrait être possible de démontrer que les trois fosses de ressources satellites au nord de la fosse principale Marban puissent former une seule fosse plus grande et montrer un potentiel d'expansion vers l'est. », a déclaré M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.

Le corridor de Norlartic Extension a maintenant été foré sur deux kilomètres selon un espacement de 80 mètres jusqu'à une profondeur verticale moyenne de 250 mètres. L'essaim de dykes qui encaisse la minéralisation aurifère dans Norlartic Extension est géologiquement identique à celui qui encaisse la minéralisation à Norlartic et Kierens. Il s'agit de dykes finement grenus de composition mafique et intermédiaire qui ont été tracé tout le long du corridor et qui servent de marqueurs pour le corridor minéralisé. L'estimation des ressources de l'EPF a généré trois petites fosses en utilisant les résultats de forage historiques le long du corridor de Norlartic Extension immédiatement au nord de la fosse Marban. Les nouveaux résultats de forage obtenus dans ce secteur ont livré de nouvelles intersections significatives qui suggèrent la possibilité qu'une mise à jour de l'estimation des ressources pourrait confirmer et augmenter l'étendue de l'inventaire de ressources présumées.

La minéralisation de Marban Dyke est associée à des stockwerks de veines de quartz encaissés dans des dykes felsiques. Elle correspond à une série de zones situées dans la partie nord-est de la fosse Marban. Les trois intersections présentées sont situées dans le prolongement nord-ouest de ces zones, ou le long d'une zone parallèle située plus au nord.

Figure 1 - Carte de surface du projet Marban

Figure 2 - Intersections significatives dans Norlartic Extension

Tableau 1 : Intersections de forage d'expansion près de la surface (seuls les intervalles supérieurs à 5,0 g/t Au * m sont rapportés, seuil de coupure de 0,3 g/t Au et à moins de 300 m sous la surface)

Sondage De (m) À

(m) Teneur

(g/t Au) Longueur

dans l'axe de

forage (m) Zone O3MA-22-302 69,0 76,3 0,7 7,3 Norlartic Extension O3MA-22-320 287,5 294,7 1,0 7,2 O3MA-22-324 125,7 138,3 0,5 12,6 O3MA-22-327 76,8 82,0 1,4 5,2 O3MA-22-327 85,8 96,7 1,3 10,9 O3MA-22-334 166,0 177,0 3,7 11,0 O3MA-22-334 206,5 207,6 5,5 1,1 O3MA-22-340 101,3 107,1 0,9 5,8 O3MA-22-340 154,3 166,0 1,1 11,7 O3MA-22-358 46,1 52,5 0,9 6,4 O3MA-22-358 54,6 59,2 2,2 4,6 O3MA-22-360 34,5 39,5 2,7 5,0 O3MA-22-360 59,0 64,3 1,0 5,3 O3MA-22-360 74,0 83,5 1,3 9,5 O3MA-22-361 78,5 79,5 14,5 1,0 O3MA-22-365 170,4 179,0 0,9 8,6 O3MA-22-369 188,1 194,6 1,3 6,5 O3MA-22-381 93,0 94,5 5,3 1,5 O3MA-22-387 323,6 327 3,1 3,4 O3MA-22-412 32,5 35,5 1,8 3,0 O3MA-22-414 172,8 183,5 0,5 10,7 O3MA-22-423 25,3 26,5 4,2 1,2 O3MA-22-423 39,1 42,3 7,9 3,2 O3MA-22-443 37,5 39,5 2,6 2,0 O3MA-22-361 159,0 165,0 0,8 6,0 Marban Dyke O3MA-22-361 184,0 187,0 2,6 3,0 O3MA-22-377 213,0 213,6 20,2 0,6

La campagne de forage ciblant Norlartic Extension comprend 56 sondages totalisant 13 692 mètres. Les paramètres sont indiqués au tableau 2 pour l'ensemble du programme. Des intersections significatives ont été publiées au cours des derniers mois (voir les communiqués du 6 juillet 2022 et du 22 décembre 2022). Ces sondages contiennent aussi un nombre important d'intersections avec des valeurs teneur-épaisseur de moins de 5 m*g/t Au.

Tableau 2 : Paramètres techniques des sondages de la campagne 2022 à Norlartic Extension et à Marban Dyke

Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Profondeur

de départ

(m) Profondeur

finale

(m) Longueur

(m) UTM

Estant

(m) UTM

Nordant

(m) O3MA-22-298 208 -60 0 287,8 287,8 278326 5336377 O3MA-22-299 208 -61 0 187,1 187,1 278125 5336368 O3MA-22-300 208 -50 0 278,8 278,8 278126 5336462 O3MA-22-301 212 -58 0 275,8 275,8 278077 5336467 O3MA-22-302 201 -50 0 240 240 278011 5336477 O3MA-22-303A 181 -47 0 192 192 277974 5336291 O3MA-22-304 181 -47 0 186 186 278027 5336353 O3MA-22-305 181 -47 0 195 195 278089 5336309 O3MA-22-306 181 -47 0 207 207 278064 5336283 O3MA-22-307 181 -47 0 147 147 278147 5336250 O3MA-22-309 181 -47 0 165 165 278204 5336212 O3MA-22-313 208 -53 0 279,1 279,1 278185 5336591 O3MA-22-317 208 -54 0 362,9 362,9 278183 5336694 O3MA-22-320 218 -62 0 342 342 278183 5336694 O3MA-22-322 209 -50 0 363 363 278275 5336349 O3MA-22-324 207 -47 0 279 279 278441 5336433 O3MA-22-327 206 -59 0 303 303 278465 5336338 O3MA-22-330 209 -69 0 276 276 278178 5336647 O3MA-22-333 207 -66 0 237 237 278226 5336569 O3MA-22-334 207 -55 0 250,3 250,3 278113 5336678 O3MA-22-338 213 -70 0 207 207 278042 5336567 O3MA-22-340 206 -57 0 267 267 278139 5336567 O3MA-22-344 205 -60 0 291,1 291,1 278041 5336726 O3MA-22-349 197 -45 0 149,9 149,9 277814 5336689 O3MA-22-350A 158 -77 0 180,1 180,1 277814 5336689 O3MA-22-353 194 -54 0 87 87 277869 5336600 O3MA-22-355 206 -57 0 207 207 277987 5336630 O3MA-22-357 207 -56 0 132 132 277934 5336555 O3MA-22-358 207 -56 0 135 135 277994 5336501 O3MA-22-360 207 -56 0 228 228 278143 5336436 O3MA-22-361 207 -56 0 204 204 278176 5336346 O3MA-22-362 206 -59 0 309 309 278526 5336450 O3MA-22-365 206 -68 0 281,9 281,9 278390 5336533 O3MA-22-367 207 -66 0 210 210 278275 5336492 O3MA-22-369 209 -69 0 201 201 278195 5336509 O3MA-22-372 210 -53 0 312 312 278241 5336430 O3MA-22-373 206 -55 0 359,6 359,6 278324 5336413 O3MA-22-377 206 -57 0 299,9 299,9 278352 5336319 O3MA-22-379 206 -57 0 318,2 318,2 278473 5336215 O3MA-22-381 150 -70 0 213 213 278530 5336380 O3MA-22-382 180 -45 0 195,2 195,2 278530 5336380 O3MA-22-384 207 -52 0 267 267 278628 5336132 O3MA-22-387 211 -62 0 330 330 278588 5336198 O3MA-22-388 207 -52 0 312 312 278860 5336056 O3MA-22-391 187 -61 0 171 171 279344 5335851 O3MA-22-394 187 -61 0 128,8 128,8 279484 5335760 O3MA-22-395 207 -56 0 191,6 191,6 279066 5336102 O3MA-22-398 207 -56 0 168,1 168,1 278974 5336099 O3MA-22-400 207 -56 0 257,9 257,9 278905 5336140 O3MA-22-403 206 -63 0 342 342 278938 5336203 O3MA-22-412 206 -57 0 351 351 279018 5336180 O3MA-22-414 207 -56 0 393 393 278835 5336180 O3MA-22-416 213 -69 0 288 288 278750 5336194 O3MA-22-419 207 -50 0 233,9 233,9 278744 5336181 O3MA-22-421 207 -73 0 230,9 230,9 278665 5336194 O3MA-22-431 187 -86 0 186 186 279125 5335873

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Pour plus d'information sur le projet Marban, veuillez consulter le rapport technique intitulé « NI 43-101 Pre-feasibility Study of the Marban Engineering Project » et daté du 7 octobre 2022 (avec une date d'effet au 6 septembre 2022) (l'« EPF de Marban »). Il convient de se reporter au texte intégral de l'EPF de Marban pour les hypothèses, les réserves et les limitations relatives à l'EPF. L'EPF de Marban est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur d'O3 Mining Inc.

La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée.

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines individuels pour l'instant. Les échantillons de demi-carottes sont envoyés au laboratoire Agat à Val-d'Or (Québec) et à Mississauga (Ontario) pour y être analysés. La carotte est concassée à 75 % passant -2 mm (10 mesh), une fraction de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85 % passant 75 microns (200 mesh), et 50 g est analysé par pyroanalyse (« FA ») avec une finition par spectrométrie d'absorption atomique (« AAS »). Les échantillons titrant >10,0 g/t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Dans le cadre du programme d'assurance de la qualité et contrôle de la qualité (« AQ/CQ »), les géologues de Minière O3 insèrent systématiquement des échantillons standard certifiés commerciaux et des blancs dans la chaîne d'échantillonnage à tous les 18 échantillons de carottes. Des analyses tierces sont soumises à d'autres laboratoires désignés pour 5 % des échantillons minéralisés. La conception du programme de forage, l'AQ/CQ et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées qui emploient un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques du secteur.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien, de l'expertise et du succès de l'équipe d'Osisko en construction de mines dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les travaux de forage planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de poursuivre le forage, l'impact du forage sur la définition de ressources, la capacité d'intégrer de nouveaux résultats de forage dans une mise à jour du rapport technique et du modèle de ressources. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage à Malartic H; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société de produire une mise à jour de l'estimation des ressources minérales à Malartic au T2 2023 (ou à tout autre moment); la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

