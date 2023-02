Les dix points forts de la 5G SA qui permettent aux opérateurs de dégager progressivement une plus grande valeur dans la 5G





BARCELONE, Espagne, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Le déploiement mondial de la 5G s'accélère. Selon la GSMA, environ 240 réseaux 5G ont été déployés commercialement dans le monde, parmi lesquels les réseaux 5G SA ne représentent que 15 % (36). Au cours de la phase initiale de la construction du réseau 5G, de nombreux opérateurs choisissent la 5G NSA parce qu'ils veulent déployer rapidement des réseaux 5G. Avec le déploiement à grande échelle de la 5G, le secteur passe de la construction du réseau au développement des utilisateurs et des services. Les réseaux 5G doivent être bien construits et exploités. Véritable architecture cible de la 5G, la 5G SA peut offrir une meilleure expérience aux utilisateurs et apporter plus de valeur commerciale aux opérateurs. Le secteur se concentre sur la 5G SA grâce à ses 10 points forts.

Un investissement moindre pour la 4G

Sur les réseaux 5G NSA, le basculement fréquent des services vers les réseaux 4G entraîne une saturation de ces derniers. L'architecture de réseau de la 5G SA a été mise en place pour réduire la perte de service déclenchée par les défaillances d'accès au réseau 5G (causées par la perte de service des petits paquets et la transmission de données de courte durée) et par la libération de la connexion 5G pour les services VoLTE. Cela permet de soulager efficacement la pression sur le réseau 4G causée par le basculement du service, de réduire les cellules saturées et de diminuer les investissements des opérateurs dans l'expansion de la capacité des cellules saturées.

La puissance est réservée au LTE

L'architecture de réseau de la 5G SA augmente le trafic délesté vers les réseaux 5G. Les données statistiques sur les réseaux en direct montrent que la consommation d'énergie de la station de base peut être réduite de 4 % à chaque fois que le taux de délestage de la 5G augmente de 10 %. Ainsi, l'architecture de réseau de la 5G SA permet aux opérateurs de réduire efficacement la consommation d'énergie des stations de base.

Des réseaux privés virtuels pour les industries

Les opérateurs peuvent fournir des réseaux privés virtuels aux industries en se basant sur les capacités améliorées de la 5G SA, telles que l'UL CL, la 5G LAN, la double alimentation et la réception sélective, et le découpage du réseau. Ces réseaux, dotés d'une large bande passante montante, d'une latence stable et de connexions massives, peuvent jouer des rôles clés dans la production de base en permettant aux entreprises d'améliorer leur efficacité et de réaliser leur transformation numérique.

Une réduction des coûts des appareils grâce à RedCap

RedCap est un nouveau protocole technique lancé par la 3GPP version 17 pour les applications 5G qui sont insensibles au taux de service et à la latence. Il réduit la complexité des terminaux 5G classiques tout en conservant les performances du service d'origine, ce qui permet d'atteindre un bon équilibre entre les performances du réseau et les coûts du terminal. Il peut être largement appliqué à des scénarios tels que les dispositifs portables, les capteurs industriels et l'analyse du contenu vidéo.

La monétisation de l'expérience est accélérée grâce à l'assurance de services différenciés

La gestion de l'expérience de service basée sur les priorités pour les utilisateurs individuels évolue vers la gestion de services différenciés. Cela permet aux opérateurs de lancer des forfaits pour différents niveaux d'assurance de flux de service, d'augmenter l'ARPU, de stimuler le trafic réseau et d'accélérer la monétisation de l'expérience. Grâce à la 5G NF - NWDAF, l'assurance de l'expérience utilisateur en boucle fermée est réalisée. C'est-à-dire que pour les utilisateurs qui ont souscrit à des services spécifiques, la NWDAF peut opérer une surveillance de l'expérience en temps réel, une analyse intelligente et une assurance dynamique à la demande. Ainsi, il est possible de fournir une expérience de service différenciée aux utilisateurs à forte valeur ajoutée.

Une expérience d'appel VoNR superlative

La VoNR adopte le codec EVS (Enhanced Voice Services), et peut donc fournir une meilleure qualité de voix. Elle augmente le score d'opinion moyen (MOS) de 12 % et raccourcit le délai d'établissement de l'appel, ce qui améliore considérablement la sécurité et la qualité des appels. La VoNR devrait offrir aux utilisateurs une expérience d'appel totalement immersive et interactive.

Une économie d'énergie de 20 % pour les téléphones portables

En réseau NSA, les téléphones mobiles doivent rester connectés à la fois aux réseaux 5G NR et 4G LTE. Alors qu'en réseau SA, ils se connectent uniquement au réseau 5G NR, ce qui réduit la consommation d'énergie d'environ 20 %.

Une latence d'accès raccourcie de 360 ms

En réseau NSA, les stations de base 4G et 5G coexistent. Lorsqu'un UE accède à une cellule NR, il doit passer par la cellule LTE, la cellule NR voisine et la cellule NR, ce qui entraîne une latence d'accès d'environ 400 ms. En revanche, la latence d'accès sur les réseaux SA n'est que d'environ 40 ms en raison du nombre réduit de négociations de contrôle de l'interface radio et du mode inactif du RRC.

La largeur de bande de la liaison montante est doublée

Un appareil qui prend en charge la transmission à double canal peut utiliser deux canaux de transmission pour la transmission de données NR de liaison montante sur un réseau SA. En revanche, un seul canal est exclusivement utilisé pour la transmission NR sur un réseau NSA, car l'autre canal est utilisé pour le LTE.

L'icône de signal 5G est toujours affichée

En mode SA, les téléphones mobiles sont toujours connectés au réseau 5G NR et l'icône de signal 5G est toujours affichée. Cela apporte une bien meilleure expérience utilisateur par rapport aux passages fréquents entre les icônes 4G et 5G avec la commutation de réseau NSA-SA.

Le secteur de la 5G SA gagne en maturité. Selon Deloitte, le nombre d'opérateurs de réseaux mobiles qui investissent dans les réseaux 5G SA devrait doubler d'ici fin 2023. Le MWC 2023 se déroulera du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Lors de cette conférence, Huawei présentera des services et des solutions d'expérience innovants, et lancera de nouveaux produits et solutions de réseau central 5.5G. Huawei va continuer à innover pour permettre aux opérateurs de développer les utilisateurs et les services 5G, d'atteindre le succès commercial, et en outre, d'apporter une expérience de service optimale aux utilisateurs.

