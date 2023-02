Fourni par Sensormatic Solutions, une filiale de Johnson Controls, le système Inventory Intelligence réduit de 87% les ruptures de stock de Renner





Sensormatic Solutions, leader mondial des solutions de vente au détail et filiale de Johnson Controls, annonce que le déploiement de ses solutions d'inventaire intelligent chez Renner, l'un des plus grands détaillants de mode brésilien, a donné des résultats impressionnants en termes d'optimisation des opérations en magasin et en ligne. Après avoir mis en oeuvre en 2019 dans tous ses magasins le système Inventory Intelligence de Sensormatic Solutions optimisé par la technologie RFID, Renner fait état d'une réduction de 87% des ruptures de stock et d'une augmentation de 64% de l'exactitude de ses stocks.1

Selon Renner, depuis 2019 plus de 500 millions de produits vendus par la Société sont étiquetés avec la technologie RFID de Sensormatic Solutions, ce qui permet plus de 4 millions de lectures de la situation des articles par jour. Non seulement cette technologie augmente le volume et la qualité des données, mais elle permet désormais au géant de la distribution d'optimiser au maximum le parcours de chaque produit, du centre de distribution aux magasins, avec une plus grande visibilité. Grâce à la gestion des données et à la visibilité de la disponibilité des produits en temps réel, Renner dispose des données d'inventaire précises, ce qui est essentiel pour son fonctionnement omnicanal.

Par exemple, Renner peut désormais voir quels articles sont apportés dans la cabine d'essayage et s'ils sont finalement vendus ou non. De plus, quel que soit le canal (en magasin ou en ligne), les acheteurs peuvent localiser plus précisément les produits, ce qui les aide à choisir le bon modèle d'achat.

«Le fait d'avoir rendu plus intelligents nos stocks physiques et en ligne nous a permis de renforcer notre stratégie omnicanal et d'augmenter nos ventes numériques, a déclaré Alexandre Ribeiro, directeur Risques chez Renner. En outre, avec la technologie RFID de Sensormatic Solutions, nous disposons d'une seule source d'exactitude pour les données d'inventaire, ce qui permet à nos vendeurs de procéder à l'inventaire en quelques heures sur une base mensuelle, plutôt qu'annuelle ».

Les solutions complètes et à guichet unique fournies par Sensormatic Solutions ont permis à Renner de transformer et d'améliorer ses processus et technologies existants dans l'ensemble de ses magasins, grâce à :

l'utilisation d'une seule étiquette RFID intelligente de capture de données, ainsi qu'à des applications de sécurité, ce qui élimine la nécessité d'étiquettes supplémentaires et améliore le retour sur investissement du projet.

la mise en place de la RFID en caisse, qui élimine la nécessité de la lecture de codes-barres et améliore le service au client.

l'ajout de bornes d'alarme RFID à l'entrée du magasin, qui assure la visibilité des cas de vol et l'efficacité des stratégies de prévention des pertes.

Suite à ces résultats, le déploiement par Renner de la solution Inventory Intelligence de Sensormatic Solutions a été sélectionné comme finaliste dans la catégorie vente au détail des International RFID Journal Awards 2022. En outre, Renner a remporté le Prix ABRAPPE 2022 SUPER PREMIO qui récompense la mise en oeuvre innovante par l'entreprise de la technologie RFID de Sensormatic Solutions.

« Dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, l'expérience client consiste à savoir comment, où, quand et pourquoi l'engagement se produit, a déclaré Sean Lee, vice-président régional et directeur général EMEA de Sensormatic Solutions. Grâce à notre technologie, les détaillants peuvent améliorer la précision de leurs stocks et s'assurer que la marchandise est disponible où et quand leurs clients choisissent de faire leurs achats.»

Pour plus d'informations sur cette réussite de Renner, consulter l'étude de cas réalisée par Sensormatic Solutions.

Pour plus d'informations sur la solution d'inventaire intelligent de Sensormatic Solutions, visitez le Stand C01, Hall 6 au salon professionnel de Düsseldorf, du 26 février au 2 mars 2023, et suivez #EuroShop2023 sur Twitter et LinkedIn. Pour demander à visiter notre stand ou à rencontrer un responsable de compte, rendez-vous à la page Sensormatic Solutions EuroShop.

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE:JCI), nous transformons les environnements dans lesquels les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que chef de file mondial des bâtiments connectés, sains et durables, notre mission est de repenser la performance des constructions pour qu'elles soient au service des personnes, des lieux et de la planète.

Fiers d'une histoire exceptionnelle de près de 140 ans d'innovation, nous concevons l'avenir des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation, les centres de données, les aéroports, les stades, les sites de fabrication et bien d'autres grâce à OpenBlue, notre offre numérique exhaustive.

Une équipe internationale de 100 000 spécialistes dans plus de 150 pays permet à Johnson Controls de proposer le plus vaste portefeuille de logiciels et de technologies de construction, ainsi que les solutions de service de certaines des marques les plus fiables du secteur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.johnsoncontrols.com et suivez @johnsoncontrols sur les réseaux sociaux.

À propos de Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions, une filiale de Johnson Controls, est le leader mondial de solutions de vente au détail. Sensormatic Solutions favorise l'excellence opérationnelle à grande échelle et favorise un engagement client connecté et intelligent. Notre plateforme d'exploitation numérique intelligente, Sensormatic IQ, regroupe l'ensemble du portefeuille de Sensormatic Solutions, données de tiers comprises, afin de fournir des perspectives inégalées en matière d'expérience client, de visibilité des inventaires, de prévention des pertes et d'efficacité opérationnelle grâce à des technologies de pointe comme l'IA et l'apprentissage automatique. Tout ceci permet aux détaillants d'agir en fonction de résultats prescriptifs et prédictifs basés sur des données pour appréhender l'avenir en toute confiance. Rendez-vous sur Sensormatic Solutions et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube.

À propos de Renner

Fondée en 1965, la société Lojas Renner S.A. est cotée en bourse depuis 1967. En 2005, elle est devenue la première société brésilienne dont 100% des actions sont négociées en bourse ; la Société est cotée au Novo Mercado B3, réservé aux entreprises ayant atteint un très haut niveau de gouvernance et de transparence. Son écosystème de mode et de style de vie regroupe les marques suivantes : Renner (vêtements et accessoires pour tous les styles), Camicado (maison et décoration), Youcom (mode pour les jeunes), Ashua Curve & Plus Size (vêtements de tailles 46 à 54), et Repassa, une plateforme de revente de vêtements, chaussures et accessoires.

Renner possède actuellement plus de 660 magasins en activité, compte tenu de toutes les entreprises de l'écosystème. Outre sa présence au Brésil au travers de toutes ses marques, la Société a entamé un processus d'internationalisation en ouvrant des magasins Renner en Uruguay en 2017 et en Argentine en 2019. Lojas Renner S.A. comprend également Realize CFI, qui soutient l'activité de vente au détail en offrant et en gérant des produits financiers, ainsi que Uello Tecnologia, une société de logistique native numérique offrant des solutions de livraison urbaine.

1 Conclusions et rapports internes de Renner.

