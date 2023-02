Le fonds d'investissements institutionnels de type PIPE, ayant exécuté plus de 2 milliards de dollars en engagements financiers, lance une société d'investissement en actifs numériques





Alpha Blue Ocean (« ABO »), basée aux Bahamas et à Dubaï, a annoncé le lancement d'une nouvelle société d'investissement privé, « ABO Digital », qui fournira des solutions de financement alternatives aux entreprises en phase de démarrage et à forte croissance dans le secteur des actifs numériques.

Soutenue par l'expérience d'ABO en tant qu'investisseur privé de type PIPE (Private Investment in Public Equity), ayant exécuté plus de 2 milliards de dollars américains en engagements financiers à l'échelle mondiale au cours des cinq dernières années, la nouvelle société, baptisée « ABO Digital » offrira une expertise de niveau institutionnel au secteur des actifs numériques et de la blockchain.

ABO Digital fournira des solutions de financement innovantes et flexibles qui permettront l'accès des projets blockchain à de meilleures options pour lever des capitaux. Cette nouvelle forme de financement répond aux besoins du marché des cryptomonnaies, étant donné les conditions actuelles du marché.

« C'est un moment important pour le secteur des actifs numériques. Nous sommes en plein milieu d'un marché baissier, sur lequel les prix des différents actifs sont à la baisse, mais nous remarquons cependant un développement solide grâce à des protocoles innovants. Un grand nombre de grands investisseurs, tels que les investisseurs en capital-risque, auront subi des pertes à cause des récents effets de contagion des cryptoactifs. Cela réduit le groupement des capitaux de croissance disponibles pour les projets de crypto-monnaie qu'ABO Digital aidera à compenser, » a déclaré Amine Nedjai, PDG d'ABO Digital. « Nous constatons une évolution intéressante du marché des jeux vidéo (Gaming), car les projets crypto travaillent sur des tokénomiques (ou économie des tokens) plus durables, ce qui permettra de stimuler l'adoption et l'utilisation pratique des jetons non fongibles (NFTs). Nous nous attendons à ce que la Finance Décentralisée (la « DeFi », pour decentralized finance) continue à capter l'attention dans ce domaine, démontrant sa robustesse face à la crise actuelle tout en continuant à innover et à trouver des solutions pragmatiques - telles qu'offrir l'accès à la liquidité pour les jalonneurs d'Ethereum. Compte tenu de cette situation de marché difficile, associée à nos perspectives positives, c'est le moment idéal pour lancer ABO Digital, permettant aux entités de ce secteur passionnant de trouver les fonds dont elles ont besoin pour construire. »

Le lancement opportun d'ABO Digital correspond aux attentes pour que le secteur des actifs numériques surmonte cette crise et devient plus puissant au cours du prochain cycle. Alors que le secteur des investissements était dominé par quelques acteurs majeurs au cours des dernières années, ABO Digital offrira une nouvelle expérience et une manière alternative pour permettre aux projets crypto de financer leur développement et leur expansion.

Pour en savoir plus sur ABO Digital, veuillez visiter www.abodigital.io.

