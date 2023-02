BVK Technology lance sa boîte de livraison OTC et présente des serrures sans clé pour coffres-forts, armoires, portes et portails au MWC de Barcelone





BVK Technology, le leader mondial des serrures sans clé et de la gestion des accès physiques, a annoncé aujourd'hui qu'il lancera, avec sa société soeur Aladdins Cloud, la nouvelle solution de boîte de livraison et de messagerie OTC (pour One Time Code, ou code à usage unique) à l'occasion du Mobile World Congress à Barcelone. La solution de livraison OTC peut être utilisée par les coursiers et les détaillants, ou fournie dans le cadre du service de messagerie Fast and Locked de la Société.

Les achats en ligne ne cessent de croître et, par conséquent les livraisons à domicile augmentent également. Il s'ensuit une croissance des exigences en matière de rapidité, de sécurité, de personnalisation et d'hygiène des livraisons. Ainsi, l'expérience client de la logistique du «dernier kilomètre» est essentielle pour la différenciation entre détaillants et entre coursiers.

Avec la boîte de livraison OTC, le coursier livre la marchandise dans un colis personnalisé, sécurisé par un verrou Bluetooth sans clé. Pour ouvrir la boîte, le destinataire utilise un code personnel à usage unique et son application mobile. La serrure ne se déverrouille que si l'identité du destinataire, l'adresse et l'heure de livraison sont exactes. Toutes les activités de livraison du dernier kilomètre sont enregistrées pour résoudre tout éventuel litige.

«Nous sommes ravis d'entendre les commentaires positifs des détaillants et des coursiers sur la boîte de livraison OTC: tous s'accordent pour dire qu'elle améliore l'expérience client de livraison du dernier kilomètre, a déclaré Kursat Kurt, PDG et fondateur de BVK Technology. Ils sont convaincus que la boîte OTC les aidera à rendre chaque livraison aussi spéciale, aussi importante et unique que la personne qui la reçoit.»

Dans le cadre du MWC, BVK présentera ses dernières serrures sans clé, notamment ses solutions de gestion d'accès Bluetooth Latch, Padlock et OTC. Les serrures de coffre-fort, les serrures d'armoire, les serrures de porte et les cadenas de BVK peuvent être utilisés dans tout secteur nécessitant une gestion des accès à la fois hautement sécurisée et économique.

«Nos serrures intelligentes éliminent la nécessité de manipuler et de gérer des clés physiques, a ajouté Kursat Kurt. La gestion centralisée des utilisateurs, des horaires, des points d'accès et des serrures permet de réaliser annuellement des économies significatives en termes de coûts d'exploitation, d'améliorer l'efficacité et la sécurité et de réduire l'empreinte carbone.»

BVK et Aladdins Cloud présenteront leurs solutions dans le Hall 5, Stand 5F61.

Profils des Sociétés

BVK Technology est le leader mondial de la gestion des accès physiques et numériques et de la prévention de la fraude à la carte bancaire aux distributeurs automatiques de billets.

www.BVKTechnology.com

Fondée en 2022, la société Aladdins Cloud est spécialisée dans les solutions matérielles et logicielles sécurisées et personnalisées de livraison du dernier kilomètre.

https://www.aladdinscloud.com

Fast and Locked est un nouveau service OTC de logistique du dernier kilomètre.

https://fastandlocked.com

