La plateforme Hanyun de XCMG Machinery obtient la certification CMMI niveau 5





XUZHOU, Chine, 25 février 2023 /PRNewswire/ -- La plateforme Hanyun de XCMG (SHE: 000425 ; la « XCMG ») a récemment passé avec succès une évaluation importante d'institutions internationales faisant autorité et a obtenu avec succès un certificat de niveau d'intégration du modèle de maturité des capacités 5 (« CMMI5 »).

Le CMMI est développé conjointement par le Département de la Défense des États-Unis, l'Université Carnegie Mellon et la National Defence Industry Association. En tant que l'une des certifications les plus prestigieuses de l'industrie mondiale du logiciel, une certification CMMI est un indicateur important pour mesurer la capacité de développement technique des entreprises de logiciels.

Le système de certification international CMMI est divisé en cinq niveaux----initial (niveau 1), géré (niveau 2), défini (niveau 3), quantitativement géré (niveau 4) et optimisant (niveau 5). Plus le niveau est élevé, plus la capacité du logiciel d'entreprise est mature. CMMI5 est le niveau le plus élevé, reconnu comme le « plafond » de la certification des capacités de développement logiciel dans le domaine.

La plateforme XCMG Hanyun avait obtenu la certification CMMI3 dès 2017, réalisant l'intégration complète de la R&D technologique et de la gestion de la qualité avec les normes internationales. Cette fois, la certification était valable huit mois. Selon la norme du modèle CMMI5, l'équipe d'évaluation a procédé à une évaluation complète des domaines de capacité applicables et des domaines de pratique de la plateforme Hanyun par le biais d'entretiens avec le personnel, de démonstrations sur site et d'inspection de documents.

Après quelques délibérations, l'équipe a convenu que la plateforme XCMG Hanyun répond pleinement aux objectifs et aux exigences pratiques de la norme CMMI5 en termes de capacité de R&D, de capacité d'organisation des processus et de niveau de gestion de la qualité. Le passage réussi de la certification CMMI5 est une autre percée majeure de la plateforme XCMG Hanyun après avoir été sélectionnée dans le Gartner Magic Quadrant. La reconnaissance des institutions internationales faisant autorité signifie que la plateforme XCMG Hanyun a atteint la référence internationale en matière de maturité des capacités logicielles, de capacité de R&D logicielle, de prestation de services et de gestion de projet.

En mettant l'accent sur l'innovation, la plateforme XCMG Hanyun a jusqu'à présent joué un rôle déterminant dans certaines des 500 plus grandes entreprises mondiales, notamment China Railway Construction Co., Ltd., China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, Jiangxi Copper Co., Ltd. et Kunming Yunnei Power Co., Ltd. En tant que pionnier de l'Internet industriel des objets (IIOT), elle a ouvert la voie dans l'industrie à cet égard, en fournissant des services de transformation numérique aux entreprises.

