Onze candidates et candidats sont dans la course dans Saint-Henri-Sainte-Anne





QUÉBEC, le 25 févr. 2023 /CNW/ - Élections Québec a autorisé onze candidatures pour l'élection partielle en cours dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne. La période pour soumettre une déclaration de candidature prenait fin aujourd'hui à 14 h.

La liste des personnes candidates se trouve sur le site Web d'Élections Québec.

Lors des élections générales d'octobre 2022, il y avait huit candidatures sur le bulletin de vote de cette circonscription.

Faire un choix en vue du vote

Élections Québec invite les quelque 57 325 électrices et électeurs de la circonscription à se renseigner sur les personnes candidates. En plus du jour de l'élection, le lundi 13 mars prochain, ils pourront voter par anticipation le dimanche 5 et le lundi 6 mars. D' autres options pour voter peuvent leur être offertes en fonction de leur situation.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

Notre site Web comporte une section pour les médias . En plus de nos communiqués, vous y trouverez des renseignements sur des sujets d'intérêt pour les journalistes, dont la diffusion des résultats électoraux et notre vocabulaire des élections .

Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir nos communiqués de presse par courriel.

SOURCE Élections Québec

Communiqué envoyé le 25 février 2023 à 14:56 et diffusé par :