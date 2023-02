L'atroce guerre contre l'Ukraine doit cesser





Déclaration de Yasmine Sherif, directrice exécutive d'ECW, après 365 jours de guerre en Ukraine

NEW YORK, 25 février 2023 /PRNewswire/ -- C'est avec le coeur lourd que nous franchissons aujourd'hui les 365 jours de guerre contre l'Ukraine.

Cet acte d'agression illégal a causé la mort de plus de 450 enfants et en a blessé 900 autres. Les bombardements ont endommagé 3000 établissements d'enseignement et détruit 420 écoles et centres d'apprentissage. Pas moins de 5,7 millions d'enfants ont vu leur éducation interrompue, sans qu'aucune fin ne soit en vue.

Pourquoi mener une guerre et répandre autant de souffrances ? Ce n'est pas du leadership. C'est une violation du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies, qui s'attaque délibérément et systématiquement aux êtres humains et à leurs droits.

Les attaques contre les écoles, les hôpitaux et d'autres infrastructures essentielles sont insensées, cruelles et inhumaines. Pourquoi est-il si difficile de comprendre l'impératif fondamental selon lequel chaque fille et chaque garçon touchés par cette guerre ont droit à un environnement d'apprentissage sûr et protecteur ? Ils ne peuvent et ne doivent pas être des cibles. Ces enfants innocents ont droit à l'espoir.

Au total, on estime que 2 millions d'enfants ont été contraints de fuir leur foyer en Ukraine, la guerre ayant des répercussions majeures dans le monde entier. En Afrique, la hausse des prix des denrées alimentaires oblige les enfants à aller à l'école le ventre vide. En Europe et en Amérique du Nord, la flambée des prix de l'énergie et l'inflation créent une incertitude économique croissante. Enfin, dans le monde entier, des ressources sont détournées de services essentiels tels que l'éducation, les soins de santé et l'aide humanitaire pour des crises oubliées dans des endroits comme le Sahel.

Les filles et les garçons d'Ukraine ne sont pas seuls. Dans le monde entier, le nombre d'enfants dans les zones de conflit de haute intensité a augmenté ces dernières années pour atteindre 230 millions . C'est plus que la population totale de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni réunis.

Nous vivons une époque honteuse de l'histoire humaine. Nous avons mal géré la terre et l'humanité. La guerre contre l'Ukraine montre que nous sommes loin de progresser vers davantage d'humanité, de décence, de paix et de sécurité.

Aujourd'hui, nous rendons hommage aux élèves, à leurs parents, à leurs enseignants et à l'administration scolaire en Ukraine, ainsi qu'en Afrique subsaharienne, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Puissent-ils être ceux qui, un jour, changeront le cours des choses.

