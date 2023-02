Blackview lancera le dernier téléphone robuste à imagerie thermique par FLIR au MWC 2023





SHENZHEN, Chine, 25 février 2023 /PRNewswire/ -- Le MWC2023, le plus grand événement mobile au monde, a lieu à Barcelone du 27 février au 2 mars. Blackview, l'un des principaux fabricants mondiaux de téléphones robustes, collaborera avec Teledyne FLIR, le pionnier de l'imagerie thermique, pour présenter le tout nouveau téléphone robuste à imagerie thermique par FLIR, qui offre aux utilisateurs un nouvel outil pour étudier l'énergie infrarouge.

Selon les rapports, le dernier téléphone robuste de Blackview comprendra un système de contrôle automatique de gain (CAG) amélioré qui offre un champ de vision efficace de 26 degrés, permettant aux utilisateurs de visualiser plus d'informations à une distance plus sûre, garantissant entièrement la sécurité des utilisateurs. Dans le même temps, le tout nouveau téléphone robuste sera accompagné d'une version condensée de l'application d'imagerie thermique MyFLIR Lite pour une utilisation plus simple, ce qui permettra à davantage d'utilisateurs dans le monde de bénéficier de l'utilité et du plaisir d'explorer l'énergie infrarouge.

Fidèle à la mission de la marque, qui consiste à permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de « profiter d'une vie connectée », Blackview s'est toujours engagée dans l'innovation technologique et l'amélioration des produits dans le domaine des téléphones robustes. La technologie d'imagerie thermique est l'un des éléments les plus significatifs qu'elle offre aux utilisateurs en termes de technologie de pointe et pratique. Blackview Lab et Teledyne FLIR ont mené des recherches approfondies, des développements, des optimisations significatives et des innovations concernant le matériel et le logiciel des caméras thermiques, offrant aux utilisateurs une gamme de nouvelles capacités et opportunités intrigantes.

À l'avenir, Blackview continuera à se développer dans le secteur des téléphones robustes en étudiant les technologies de pointe avec les meilleurs experts de l'industrie pour accélérer le progrès technologique et s'efforcer de devenir le puissant promoteur de l'innovation dans le secteur des téléphones robustes.

