/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Springhill/





SPRINGHILL, NS, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures en présence de Kody Blois, député de Kings-Hants, de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables et député provincial de Cumberland Sud, et de Murray Scott, maire de la Municipalité du comté de Cumberland.



Date : Samedi le 25 février 2023







Heure : 13 h (HNA)







Lieu : Centre Communautaire Dr Carson et Marion Murray, Salle CIBC

6, rue Main

Springhill (Nouvelle-Écosse) B0M 1X0







