MedUX publie un rapport révolutionnaire sur l'expérience 5G en Europe

MADRID, 25 février 2023 /PRNewswire/ -- MedUX, la société leader en matière de qualité d'expérience (QoE) Internet, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport d'analyse comparative de la QoE 5G en Europe.



Le rapport sera présenté lundi prochain au Mobile World Congress dans le pavillon espagnol, afin de mettre en évidence les principales conclusions sur la performance et l'expérience de l'utilisateur final des réseaux 5G dans les principales villes européennes.

Selon le rapport, Lisbonne, Madrid et Berlin se sont imposées comme les villes offrant la meilleure qualité d'expérience 5G. En général, « une grande ville n'est pas nécessairement synonyme de meilleurs réseaux 5G ou de meilleure qualité d'expérience. Londres et Rome figurent parmi les villes les moins performantes. Les détails sont cruciaux, car tous les réseaux 5G ne sont pas égaux. La vitesse ne fait pas tout et l'industrie essaie de s'adapter pour répondre aux besoins des clients lorsqu'ils utilisent des services réels », a déclaré Rafael González, directeur du marketing chez MedUX.

Lisbonne a été désignée comme lauréate du prix de la meilleure qualité d'expérience. Berlin s'est avérée avoir la performance réseau la plus constante, suivie de près par Barcelone et Paris pour le prix de la fiabilité, la deuxième catégorie la plus importante de l'étude.

Le rapport a révélé que la 5G non-standalone (NSA), lorsque la 5G complète un réseau 4G, s'est considérablement étendue dans toutes les villes, la couverture 5G la plus large ayant été observée en Allemagne, atteignant 96 % à Berlin.

En termes de vitesse, la vitesse de téléchargement 5G la plus rapide a également été observée à Berlin, avec des vitesses en direct de 1,5 Gbps sur le réseau de Deutsche Telekom. Cette vitesse était environ 5 fois supérieure à la vitesse de téléchargement typique à Lisbonne, de l'ordre de 330 Mbps, la moyenne la plus élevée parmi les villes européennes.

L'étude a également révélé que le Portugal est en tête pour ce qui est de l'expérience de jeu 5G, Lisbonne ayant obtenu le meilleur score grâce à une latence et une gigue typiques inférieures à 44 ms et 8 ms respectivement. En outre, Lisbonne a été jugée comme ayant la meilleure expérience en matière de données et d'OTT, tandis que Barcelone a été désignée gagnante pour l'expérience en matière de streaming.

« Les résultats sont essentiels pour les opérateurs de réseau et les autres parties prenantes du secteur qui travaillent sur les déploiements de réseaux 5G dans leurs pays respectifs », a déclaré Luis Molina, PDG de MedUX. « Ils fournissent de précieuses indications sur l'état des réseaux 5G en Europe, et nous sommes ravis de partager ces informations avec le secteur au Mobile World Congress 2023 pour renforcer l'expérience des clients et aider à améliorer la qualité et la fiabilité globales des réseaux 5G ».

Le rapport conclut que la QoE varie considérablement en fonction d'une série de facteurs de déploiement et de configuration. Ainsi, les opérateurs de réseaux sont encouragés à rester compétitifs à l'ère du numérique et dans un monde de plus en plus connecté.

MedUX, dont le siège social est situé à Madrid, en Espagne, est présent dans plus de 25 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et du Moyen-Orient, et suit plus de 80 opérateurs dans le monde. Sa technologie brevetée et son expertise en font un partenaire de confiance pour améliorer les expériences numériques des clients partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur l'étude et ses conclusions, veuillez consulter https://medux.com/all-5g-networks-are-not-created-equal-unveiling-the-true-qoe-of-5g-in-europe/ . Si vous souhaitez découvrir MedUX au MWC 2023, veuillez consulter https://medux.com/empowering-customer-experiences-with-medux-at-mwc23/ .

