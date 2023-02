APS Asset Management et Nexus FrontierTech publient un livre blanc technique sur la gestion des données ESG alimentée par l'IA





Le livre blanc technique présente une plateforme d'IA financée par l'Autorité monétaire de Singapour qui résout les défis en matière d'investissement ESG, y compris l'interopérabilité des données

SINGAPOUR, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Nexus FrontierTech (« Nexus ») et APS Asset Management (« APS ») ont publié un livre blanc technique, rédigé dans le cadre du programme de preuves de concept liées aux technologies et aux innovations du secteur financier de l'Autorité monétaire de Singapour (« MAS »), dans lequel elles démontrent le succès technologique et la viabilité commerciale d'une plateforme d'intelligence artificielle (« IA ») destinée à la gestion des actifs.

Le document décrit une innovation commerciale et une collaboration unique entre les gestionnaires de placements, les experts ESG et les fournisseurs de technologies de Singapour et de Chine. Ce partenariat a mis en lumière de nouvelles informations sur l'intégration innovante de l'analyse de données par l'IA dans les processus de placement, et a donné lieu à la plateforme de données ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) primée ANAFES (APS-Nexus AI-Fundamental ESG System).

ANAFES mise sur les technologies de pointe pour relever les défis liés à l'investissement ESG en Chine, notamment le manque de transparence, l'incohérence des normes de production de rapports et le fait que les systèmes de données ESG disponibles sont dispersés, manuels et non intégrés aux opérations de gestion d'actifs. En outre, ANAFES a démontré avec succès l'interopérabilité entre un cadre ESG comme GRI et le cadre interne d'un gestionnaire d'actifs.

Nexus et APS ont élaboré trois ensembles de modèles d'IA intégrés à ANAFES, et avec des taux d'exactitude moyens de 80 %, ces modèles changent fondamentalement la facilité d'utilisation des données ESG pour les entreprises :

i) l'analyseur de données ESG permet aux utilisateurs de personnaliser les données ESG extraites avec précision dans leurs propres cadres de placement, plutôt que de se fier aux cotes ESG de fournisseurs de services universels, qui pourraient être opaques et moins pertinents ;

ii) la fonction de surveillance des nouvelles permet aux utilisateurs d'analyser automatiquement les sentiments en fonction des nouvelles recueillies aussi bien de sources publiques que de sources accessibles sur abonnement ;

iii) la fonction d'enquête par IA effectue une analyse plus approfondie des catégories de données importantes, par exemple les notes de bas de page et les termes commerciaux figurant dans les rapports annuels des entreprises, ainsi que d'autres communications écrites aux investisseurs. En outre, cette fonction présente les principales parties liées aux dirigeants d'entreprise et tient compte de ces relations dans la cote ESG de chaque société cible.

En tant que portail central gérant l'ensemble des cadres, données et nouvelles ESG avec efficacité et précision sur un tableau de bord unique, ANAFES aide les gestionnaires de portefeuille et les analystes à visualiser, à évaluer et à analyser les performances des entreprises en matière d'ESG, et ce dans l'ensemble des secteurs et des régions. De plus, la plateforme harmonise l'intégration des facteurs ESG dans le processus d'investissement d'un gestionnaire d'actifs.

Sur le plan de la productivité, l'automatisation de divers flux de travail fastidieux et manuels de recherche devrait accroître à hauteur de 50 à 70 % la productivité des analystes d'investissement, qui auront ainsi plus de temps pour se concentrer sur des tâches et des fonctions de plus grande valeur, comme l'analyse fondamentale.

ANAFES permet à un grand nombre de petits et moyens gestionnaires d'actifs disposant de ressources limitées d'accélérer la mise en oeuvre de l'investissement ESG en utilisant leur propre approche définie par les gestionnaires. Même si l'accent est initialement mis sur la Chine, les capacités d'IA d'ANAFES peuvent facilement s'étendre à d'autres marchés. Une telle expansion renforcerait encore les capacités des gestionnaires d'actifs et des chercheurs dans la région.

En publiant ce document, Nexus et APS sont convaincues que les expériences et les produits finaux du projet élargiront la réserve croissante de capital intellectuel et de capacités destinés à la finance durable, en plus de générer plus de dialogue et de collaboration en matière d'interopérabilité des données ESG.

La version complète du document peut être consultée ici : https://nexusfrontier.tech/resources/ai-fundamental-esg-scoring-platform/

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Leanne Teo Directrice, Marketing et communication Nexus FrontierTech [email protected] +65 91888228 Yan Weiren Premier vice-président, Planification stratégique et produits APS Asset Management [email protected]

À propos d'APS Asset Management :

APS Asset Management a été fondée en 1995 par son directeur des investissements, Wong Kok Hoi, afin de se spécialiser dans les investissements publics en actions, d'utiliser la recherche d'investigation et la réflexion indépendante, et de servir les institutions mondiales d'allocation de capitaux à long terme. Basée à Singapour et disposant de trois bureaux de recherche en Chine, c'est l'une des rares boutiques locales, indépendantes et axées sur la Chine, dont l'expérience s'étend sur plusieurs décennies. La longévité d'APS à travers plusieurs cycles de marché a renforcé sa mémoire d'investissement et sa robustesse organisationnelle, ce qui a permis de mieux manoeuvrer les investissements des clients dans des environnements de marché variés et difficiles.

L'approche de l'entreprise, qui consiste à utiliser une analyse fondamentale, médico-légale et d'investigation approfondie pour construire des portefeuilles diversifiés en termes d'alpha, est mise en oeuvre dans le cadre de multiples offres publiques d'actions chinoises à long terme et à court terme. Soulignant l'importance de l'alignement des intérêts, APS est indépendant et détenu en interne, et le capital de l'entreprise et des employés constitue une part considérable des actifs sous gestion. Son engagement envers les clients et ses valeurs fondamentales n'ont pas faibli : une recherche différenciée sur la Chine, la conviction de nos idées et la recherche sans fin d'un alpha durable.

APS est réglementée diverses instances dirigeantes dans le monde, y compris l'Autorité monétaire de Singapour, la Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Sa clientèle mondiale regroupe des promoteurs de régimes de retraite, des fonds souverains, des fonds de dotation, des fondations et d'autres investisseurs institutionnels à long terme.

À propos de la subvention de preuve de concept MAS FSTI

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) est la banque centrale et le régulateur financier intégré de Singapour. La MAS collabore également avec le secteur financier pour faire de Singapour un centre financier international dynamique.

Son programme de preuves de concept liées aux technologies et aux innovations du secteur financier finance l'expérimentation, le développement et la diffusion de technologies innovantes naissantes dans le secteur des services financiers.

À propos Nexus FrontierTech :

Nexus FrontierTech est une société de technologie qui développe des solutions d'intelligence artificielle et de transformation numérique destinées aux entreprises, avec un accent sur la finance. Sa plateforme exclusive utilise des composants d'IA modulaires qui automatisent les processus axés sur les données, extraient des informations précieuses de données non structurées et améliorent la prise de décisions grâce à l'analyse prédictive. La société aide les organisations à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs activités, à tirer parti des données de façon à stimuler la croissance d'entreprise et à rester en tête dans un paysage numérique en évolution rapide.

Nexus reconnaît l'importance croissante des données et des analyses environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) transparentes, précises et comparables pour le secteur financier. Ayant été choisie comme partenaire de confiance et de choix par plusieurs grandes banques renommées pour leur transition vers la finance durable, Nexus s'engage à offrir aux gestionnaires d'actifs de PME des solutions abordables de données nettoyées, d'analyse et de gestion de la recherche. Ces solutions permettent aux clients d'utiliser les données ESG comme épine dorsale de leurs processus de placement et de maximiser leurs occasions de croissance des revenus en tirant parti de l'avantage concurrentiel procuré par l'intelligence artificielle. Le succès de la plateforme ESG a été reconnu au Global Fintech Hackcelerator 2021. En plus d'être sélectionnée comme finaliste du programme local, la plateforme ESG de Nexus a obtenu une note supérieure à 60 % du jury d'experts et a reçu la prestigieuse subvention de l'Autorité monétaire de Singapour.

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 23:11 et diffusé par :