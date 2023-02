Karson nomme Martin Kauer comme associé exécutif





Karson Management (Bermuda) Limited (« Karson »), la plateforme FinTech innovante, fournisseur de solutions efficaces en matière de capital pour le financement et les garanties, l'investissement et la gestion d'actifs ainsi que pour la transformation des risques, a le plaisir d'annoncer la nomination de Martin Kauer comme associé exécutif.

Martin Kauer est un cadre supérieur dans les secteurs de la réassurance, de la finance, de la finance d'entreprise et de la banque d'investissement. Il possède plus de 30 ans d'expérience comme Chief Executive Officer, Chief Financial Officer et Chief Operating Officer dans le secteur des assurances et dans la banque d'investissement. Avant de rejoindre Karson, Martin a dirigé avec succès Asia Capital Re et Glacier Re, après l'acquisition de ces deux entités par le groupe Catalina. Auparavant, il occupait le poste de CFO de Zurich Re, une société dérivée de Converium et cotée à la SIX Swiss Exchange et au NYSE. Martin a également été banquier d'affaires à la Banque Vontobel et à l'UBS, où il a dirigé la démutualisation de Swiss Life en 1997.

Martin a expliqué : « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Karson à ce stade de son développement afin de pouvoir mener la transformation de la conception unique de sa plateforme en une plateforme qui soutienne la croissance durable à l'avenir, en faisant appel pour ce faire à mes connaissances approfondies en réassurance et en banque d'investissement ».

Derrell Hendrix, CEO de Karson, a signalé : « J'ai travaillé avec Martin lorsqu'il a fait de Zurich Re une plateforme de réassurance mondiale intégrée et lorsqu'elle est entrée sur le marché public sous le nom de Converium. Depuis, j'ai vu Martin intégrer avec succès deux autres réassureurs majeurs au sein de Catalina et je pense que sa grande expertise en réassurance et en banque d'investissement sera un atout très précieux pour le futur développement de Karson ».

À propos de Karson :

Depuis 1996, Karson Management (Bermuda) Limited et ses sociétés affiliées (« Karson ») ont réalisé des transactions de trésorerie et de financement des risques pour un volume global de près de 20 milliards de dollars couvrant une large gamme de catégories d'actifs. La plateforme FinTech de Karson permet aux investisseurs d'accéder à des rendements ajustés au risque attractifs tout en offrant des solutions aux problèmes de capital, de liquidité et de garantie auxquels sont confrontés les compagnies d'assurance, les organismes bancaires et de gestion d'actifs. Cela se fait par le biais de transactions financières structurées présentant un risque de crédit limité, ainsi que par le biais de notes à intérêt proportionnelles qui répartissent une participation au prorata à chaque actif sous-jacent. Karson coopère avec des partenaires commerciaux de premier plan sur une plateforme qui utilise des structures, une documentation et des procédures normalisées destinées à améliorer l'efficacité des coûts et réduire le risque d'exécution. Les solutions de Karson sont évolutives et reproductibles. Les produits innovants de Karson sont approuvés par les régulateurs et soutenus par les agences de notation.

