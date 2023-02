Déclaration de l'Académie Saint-Louis à la suite d'allégations confirmées concernant un membre du personnel occasionnel





QUÉBEC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - À la suite d'une enquête réalisée au cours des derniers jours par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), un membre du personnel occasionnel du pavillon secondaire de l'Académie Saint-Louis est visé par des allégations de leurre auprès de mineurs. En raison du processus judiciaire en cours, la direction de l'Académie Saint-Louis n'accordera aucune entrevue sur le sujet et réfère les médias au service des communications du SPVQ.

Comme école, nous tenons toutefois à vous informer qu'à la suite de ces informations confirmées par le SPVQ, l'employé a été suspendu de ses fonctions.

Dès que la direction de l'Académie Saint-Louis fut mise au courant du partage de contenu explicite via les réseaux sociaux, la direction de l'Académie Saint-Louis a interpellé le Service de police et a assuré son entière collaboration à leur enquête. L'Académie Saint-Louis tient à saluer le courage des élèves qui ont dénoncé les gestes ainsi que la proactivité des intervenants de l'école qui ont accueilli les témoignages et agi rapidement.

Un plan d'action de mesures de soutien est déjà en branle et la priorité de l'école en ce moment est d'assurer tout le support nécessaire aux élèves, aux parents et aux membres du personnel ébranlés par la situation.

Nous profitons de cette communication pour rappeler toute l'importance de la prévention et de la sensibilisation auprès des jeunes concernant le leurre et notre école poursuivra ses efforts en ce sens.

