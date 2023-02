Approbation de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Groupe TMX Limitée





TORONTO, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui que son offre publique de rachat dans le cours normal des activités a été approuvée par la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Le Groupe TMX a l'intention de racheter un maximum de 560 000 de ses actions ordinaires au moyen d'acquisitions réalisées dans le cours normal des activités à la Bourse de Toronto, ce qui représente environ 1 % des 55 742 734 actions ordinaires en circulation au 22 février 2023. Étant donné que le volume de négociation quotidien moyen à la TSX s'est établi à 98 075 actions ordinaires au cours des six derniers mois civils, les acquisitions quotidiennes à la TSX seront limitées à 24 518 actions, à l'exclusion des rachats effectués conformément aux exceptions relatives aux achats de blocs. Les acquisitions pourront commencer le 6 mars 2023 et se termineront le 5 mars 2024, ou à une date antérieure lorsque le Groupe TMX aura terminé ses acquisitions.

Le Groupe TMX réalisera les acquisitions conformément aux exigences de la TSX et le prix que le Groupe TMX déboursera pour les actions ordinaires rachetées sera leur cours du marché au moment de leur acquisition. Toutes les acquisitions seront effectuées par l'intermédiaire de la TSX. Toutes les actions rachetées seront annulées.

La société a également conclu un arrangement préétabli avec son courtier désigné afin de permettre le rachat d'actions ordinaires lors de périodes où le Groupe TMX ne serait normalement pas actif sur le marché en raison de ses propres périodes d'interdiction d'opérations, de ses règles sur les opérations d'initiés ou pour toute autre raison.

Le Groupe TMX estime que l'acquisition de ses actions ordinaires à différents moments peut être réalisée à des prix qui font en sorte qu'il s'agit là d'une utilisation appropriée des liquidités disponibles et d'un mécanisme approprié pour la restitution du capital aux actionnaires.

Le Groupe TMX a acquis 560 000 de ses actions ordinaires aux fins d'annulation à un prix moyen pondéré en fonction du volume de 132,76 $ l'action ordinaire dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a pris fin le 19 décembre 2022, et ce nombre correspond au nombre maximum d'actions disponibles aux fins de rachat aux termes de ce plan d'arrangement.

À la connaissance du Groupe TMX, aucun administrateur ou dirigeant du Groupe TMX n'a actuellement l'intention de vendre des actions ordinaires dans le cadre de cette offre publique de rachat. Il est néanmoins possible que ces personnes vendent des actions par l'intermédiaire de la TSX si leur situation personnelle change ou si elles prennent une décision qui n'est pas liée aux acquisitions réalisées dans le cours normal des activités. Les avantages auxquels auront droit ces personnes dont les actions sont rachetées seraient les mêmes que ceux auxquels ont droit tous les autres porteurs dont les actions sont rachetées.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

