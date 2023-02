Le gouvernement acquiesce à la demande de Sayona d'assujettir son projet Authier au BAPE





LA MOTTE, QC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Le projet Authier, situé près d'Amos en Abitibi-Témiscamingue, fera l'objet d'une procédure d'évaluation au Bureau d'audiences publiques en environnement (BAPE). Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCFP) a acquiescé à la demande de l'entreprise d'assujettissement volontaire au BAPE. C'est dans cette volonté de transparence et de proximité que Sayona répond aux attentes des citoyens qui souhaitent participer à l'élaboration du projet.

Depuis l'acquisition du complexe minier Lithium Amérique du Nord (LAN) en 2021, le projet Authier a grandement évolué n'ayant plus la nécessité d'un concentrateur ni d'un parc à résidu en plus d'un tonnage quotidien sous le seuil du 2000 tonnes, se traduisant donc par un impact considérablement diminué sur le territoire.

« Le gouvernement donne aujourd'hui son accord à notre demande d'assujettissement volontaire et exceptionnel de soumettre le projet Authier à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Nous sommes engagés envers les communautés d'accueil et nous poursuivons nos discussions dans le but d'élaborer un projet collaboratif et d'en faire une source de fierté pour nos communautés. » déclare Guy Belleau, Chef de la direction de Sayona au Québec.

«Toujours avec l'objectif d'assurer une cohabitation harmonieuse entre les projets et leurs localités, nous poursuivons les rencontres auprès des communautés d'accueil afin de demeurer à l'écoute des attentes et préoccupations des citoyens. De plus, un comité d'amélioration continue a été créé afin de travailler conjointement à l'élaboration du projet afin de mettre en place les meilleures pratiques, mettant ainsi en valeur et de façon responsable le lithium d'ici. » mentionne Cindy Valence, Vice-Présidente Exécutive et Cheffe de la direction développement durable.

Le BAPE a pour mission d'éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre responsable de l'Environnement les constats et les avis qui prennent en compte les préoccupations de la population et qui s'appuient sur les principes de la Loi sur le développement durable. Pour réaliser sa mission, le BAPE offre les conditions propices pour que les citoyennes et citoyens puissent s'informer et s'exprimer. À cette fin, il veille à ce que toute l'information disponible et pertinente soit rendue publique. Les constats et avis de ses commissions d'enquête sont le fruit d'une analyse rigoureuse qui intègre les enjeux écologiques, sociaux et économiques.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

