Mycala s'associe à TV Berlin pour promouvoir la culture et le cinéma chinois





Cette semaine, le cinéma chinois a tenu la vedette au 73e Festival international du film de Berlin avec plus de dix films chinois sélectionnés pour la section «Competition» et les diverses projections cinématographiques. Ces oeuvres, qui mettent en lumière la créativité et les points de vue des cinéastes chinois sur un large éventail de sujets, témoignent également du retour au foisonnement artistique après les perturbations liées à la pandémie.

Pour stimuler l'intérêt du public pour les films chinois, Mycala s'est associée à TV Berlin pour produire une émission spéciale (https://youtu.be/E0Sl3RJ4C1w) présentant des entretiens avec les réalisateurs de trois films chinois en compétition ou présentés au festival de cette année.

«En partageant avec un vaste public international des films chinois exceptionnels et le processus créatif qui les inspire, nous espérons favoriser une meilleure compréhension de la culture et de la vie de la population chinoise, a déclaré Shi Yan, fondatrice et présidente de Mycala. Le 7e art crée des ponts de communication avec le public, car le langage cinématographique transmet l'émotion et éveille l'empathie.»

Pour ce programme spécial, trois films ont été sélectionnés: «Absence», de Wu Lang (section Encounters),«Mad Fate» du réalisateur hongkongais Soi Cheang (section Berlinale Special), et «All Tomorrow's Parties», de Zhang Dalei, qui concourt dans la section Berlinale Shorts avec Zhou Xun et Wang Yibo.

Dans le cadre de ces entretiens, les cinéastes évoquent le processus créatif et les thèmes émotionnels qui sous-tendent leurs oeuvres, les expériences personnelles qu'ils ont vécues au cours de leur carrière et leurs réflexions sur l'avenir de l'industrie cinématographique.

Fondée à Berlin en 2008 et spécialisée dans les opérations et la distribution transfrontalières de marques haut de gamme, la société Mycala représente plus de 60 marques internationales sur le marché asiatique et principalement en Chine. Axée sur la promotion de la mode et d'une qualité de vie élevée, Mycala crée de la valeur grâce à des idées avant-gardistes et à des technologies de pointe. Ces dernières années, l'entreprise a oeuvré à la promotion des échanges culturels entre la Chine et l'étranger en créant des plateformes de communication et d'interaction en ligne et hors ligne qui ont acquis une forte notoriété tant en Chine qu'à l'étranger.

Lors de la Berlinale de cette année, Shi Yan a foulé le tapis rouge en tant que seule VIP chinoise invitée par Armani Beauty, le principal partenaire du festival.

«Le 7e art fait partie intégrante d'une vie de qualité. C'est un vecteur important de compréhension et de communication interculturelles, a-t-elle déclaré. Soutenir les échanges dans le domaine culturel, et notamment l'industrie cinématographique, correspond à la vision de Mycala d'être à l'avant-garde de la mode et d'aider les gens à mener une vie de haute qualité grâce à de nouvelles idées, de nouvelles technologies et de nouvelles valeurs.»

