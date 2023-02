Le ministre Wilkinson annonce un investissement fédéral de près de 19 millions de dollars pour l'installation de bornes de recharge de VE





VANCOUVER, BC , le 24 févr. 2023 /CNW/ - Pour que le Canada atteigne ses objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile que jamais pour les Canadiens d'acheter, de recharger et de conduire des véhicules électriques (VE) en Colombie-Britannique et ailleurs au pays.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé des investissements fédéraux totalisant près de 19 millions de dollars pour l'aménagement de jusqu'à 2 416 bornes de recharge de VE, dont plus de 1 880 seront installées dans la grande région de Vancouver. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a également versé 2,2 millions de dollars de son programme CleanBC Go Electric pour l'installation de bornes de recharge de niveau 3 dans la province.

Le financement sera réparti entre 26 projets, dirigés par diverses organisations, dont des municipalités, des immeubles résidentiels à logements multiples, des entreprises et des services publics.

Depuis 2016, le Canada a effectué un investissement colossal d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Le gouvernement a par ailleurs approuvé le financement visant l'installation de plus de 34 500 bornes de recharge de VE jusqu'à maintenant.

En vue d'aider le gouvernement à atteindre son objectif d'ajouter au réseau canadien 50 000 bornes de recharge de véhicules zéro émission (VZE), le budget de 2022 a octroyé 900 millions de dollars additionnels à Ressources naturelles Canada et à la Banque de l'infrastructure du Canada pour poursuivre le déploiement d'infrastructures de ravitaillement de VZE. Le budget de 2022 a également versé 1,7 milliard de dollars supplémentaires afin de prolonger jusqu'en mars 2025 le programme d'incitatifs, auquel seront admissibles un plus grand nombre de modèles de véhicules, y compris des fourgonnettes, des camions et des VUS.

Le budget de 2022 a aussi consacré près de 4 milliards de dollars sur huit ans à la mise en oeuvre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques , qui a comme objectif de développer les chaînes de valeur et d'exploiter les ressources en minéraux critiques - notamment les métaux nécessaires aux technologies propres, comme les véhicules électriques et les batteries de pointe - pour assurer la transition vers une économie sobre en carbone et appuyer la mise au point de technologies et de procédés de fabrication sophistiqués.

Qui plus est, l'Énoncé économique de l'automne de 2022 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour les technologies propres, dont le matériel de recharge et de ravitaillement pour véhicules industriels zéro émission, ainsi que du soutien pour la production et le stockage d'énergie propre.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VZE. Et, à l'instar de tout investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui dans la grande région de Vancouver pour l'installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Désireux de participer à la création d'un environnement plus sain et plus propre, les Britanno-Colombiens sont de plus en plus nombreux à choisir de conduire des véhicules électriques. Des partenariats comme celui-ci facilitent la transition vers les véhicules électriques et permettent aux conducteurs de rouler d'un point A à un point B en toute tranquillité d'esprit. De plus, nous soutenons les conducteurs de véhicules électriques par le biais de notre programme Go Electric EV Charger Rebate, qui offre des remises pour que les personnes souhaitant faire installer des bornes de recharge à leur domicile ou près de leurs lieux de travail puissent le faire plus facilement et à moindre coût. »

Josie Osborne

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation sobre en carbone de la Colombie-Britannique

«?Nous savons que les besoins et les attentes de nos passagers évoluent au fur et à mesure qu'ils s'adaptent au nombre grandissant de VE dans notre région. Nous travaillons sans relâche pour prévoir et dépasser ces attentes en plus d'offrir des services de classe mondiale à notre aéroport. Nous sommes reconnaissants d'avoir trouvé des partenaires de tous les paliers de gouvernement alors que nous prenons des mesures audacieuses pour devenir l'aéroport le plus écologique au monde. Cet appui financier important nous permettra non seulement d'achever le travail d'électrification de nos activités aéroportuaires, mais nous aidera aussi à répondre aux besoins mutuels de nos partenaires commerciaux en matière d'action climatique.?»

Tamara Vrooman

Présidente-directrice générale, Administration de l'aéroport de Vancouver

« Puisque RNCan a permis de mettre sur pied un grand projet en regroupant les petites installations qui ne satisfaisaient pas au critère exigeant l'installation d'un minimum de 20 bornes de recharge de niveau 2, Foreseeson Technology a pu donner à de petites organisations la chance de se prévaloir du soutien financier du PIVEZ et ainsi les aider à atteindre leurs objectifs respectifs en matière de décarbonation. »

S.U. Moon

Président, Foreseeson Technology Inc.

Quelques faits

Le financement fédéral sera accordé dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada , qui soutient le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement là où les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent, ainsi que du Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques , qui soutient les démonstrations d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de ravitaillement en hydrogène innovatrices et de prochaine génération.

(PIVEZ) de Ressources naturelles , qui soutient le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement là où les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent, ainsi que du , qui soutient les démonstrations d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de ravitaillement en hydrogène innovatrices et de prochaine génération. Les transports comptent pour environ le quart des émissions totales de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant par le PIVEZ, plus de 34?500 bornes seront installées d'un océan à l'autre d'ici 2027.

Le budget de 2022 a octroyé 400 millions de dollars additionnels au PIVEZ de Ressources naturelles Canada , et la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027.

, et la Banque de l'infrastructure du investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027. À ce jour, plus de 185 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 13:00 et diffusé par :