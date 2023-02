Clôture de la semaine de grèves et d'actions régionales pour la justice sociale et climatique du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec - Perturbation au Centre de commerce mondial de Montréal





TIOHTIÁ:KE, MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - La Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal et Pour le Futur Montréal ont perturbé ce vendredi midi les activités du Centre de commerce mondial de Montréal pour revendiquer un réinvestissement dans notre filet social et la sortie des combustibles fossiles.

« Nous sommes ici aujourd'hui, en ce lieu symbolique de la richesse et de la croissance économique, pour dénoncer les profits records que les grandes entreprises font sur le dos des populations et de la planète. Pendant que des gens vivent encore sous le seuil de pauvreté et que les écosystèmes s'effondrent, les compagnies échappent à toute responsabilité. On en a assez! » affirme Shirley Barnea, porte-parole de Pour le Futur Montréal.

Les manifestantes et manifestants ont déployé au coeur du Centre de commerce mondial des bannières pour dénoncer les écarts grandissants de richesses et les impacts de notre système économique sur la planète et sur les inégalités. Ils et elles interpellent le gouvernement provincial pour qu'il change de cap dans la lutte aux changements climatiques.

« Le milieu communautaire constate que l'amélioration des conditions de vie et le respect des droits sont devenus indissociables de la lutte aux changements climatiques. La crise climatique a des impacts concrets sur la sécurité alimentaire, le droit au logement, la santé et les inégalités. Il faut agir maintenant. » ajoute Jérémie Dhavernas, porte-parole de la TROVEP de Montréal.

« Cette action clôture une semaine de grève et d'action du milieu communautaire. 250 groupes ont été en action pour la justice sociale et climatique à travers le Québec. Ce n'est qu'un début, nous nous préparons avec les mouvements étudiants, syndicaux et citoyens pour le 22 avril, Jour de la Terre. Nous sommes rendus à agir et si le gouvernement s'entête à ne pas suivre, il va falloir le convaincre ou le forcer à suivre » mentionne Valérie Lépine, co-coordonnatrice au Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ).

Pour en savoir plus sur les actions qui ont eu lieu à travers le Québec: Dossier de presse

https://www.facebook.com/pourlefuturmtl

https://trovepmontreal.org/24-fevrier-appel-a-laction-justice-sociale-climatique/

Photos: https://drive.google.com/drive/folders/1uvbrNexKIbKFkU0BKofgO6SWd8fsUkoI?usp=sharing

SOURCE Mouvement d''éducation populaire et d''action communautaire du Québec (MÉPACQ)

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 12:30 et diffusé par :