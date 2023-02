Lancement d'Urban Umbrella au centre-ville de Montréal





La société de design urbain Urban Umbrella, dont le siège est à New York, a exécuté son premier projet à Montréal cette semaine, en installant l'un de ses nouveaux produits sur la façade de la tour de la Banque Nationale, 600 rue de la Gauchetière Ouest. Le passage piéton pour échafaudage haut de gamme de couleur blanche d'Urban Umbrella a été monté pour pouvoir entreprendre des rénovations sur l'immeuble de bureaux datant de 1983, menées par JCB Construction Canada, un entrepreneur canadien avant-gardiste.

Le projet a été encouragé par Atwill-Morin, au travers de sa branche échafaudage, Impact Échafaudage, la première coentreprise entre les deux sociétés. Benjamin Krall, CEO d'Urban Umbrella, a déclaré que « le partenariat noué avec Atwill-Morin témoigne de notre engagement à fournir des échafaudages plus sûrs, non seulement à Montréal mais aussi partout au Canada ». Au cours des dernières années, Urban Umbrella a réalisé plusieurs travaux à Toronto - au W Toronto et pour de nouveaux aménagements sur la rue Bloor et à Mirvish Village, pour n'en citer que quelques-uns - et à Vancouver, mais aujourd'hui il s'agit de leur premier montage à Montréal. Le CEO Benjamin Krall a exprimé son enthousiasme concernant l'arrivée de son entreprise à Montréal : « Cela fait déjà un certain temps que nous essayons de pénétrer le marché québécois », a-t-il déclaré. « Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu enfin nous installer à Montréal, et la collaboration avec Atwill-Morin et JCB fut un énorme plaisir ».

JCB Construction Canada et Atwill-Morin ont tous deux fait l'éloge d'Urban Umbrella eu égard à son expertise et ses normes élevées. David Widmer de JCB a déclaré que « la qualité globale du service et du produit livré a dépassé nos attentes. Le système [d'Urban Umbrella] n'est pas au même niveau que la protection des piétons habituelle pour échafaudages », a-t-il poursuivi. « Cela ressemble à une structure permanente de luxe ! » Grâce à « l'équipe dynamique et proactive » d'Urban Umbrella, a-t-il fait remarquer, « le montage a été impeccable et rapide ».

En vue de son expansion, Urban Umbrella a commencé en 2020 à développer un nouveau produit plus compétitif en termes de coûts et mieux adapté aux villes autres que New York. Urban Umbrella a récemment lancé ce nouveau produit à Nashville. Le directeur des produits d'Urban Umbrella, Paul DeFeo, est très satisfait de ce nouveau produit : « Le montage à Montréal est incroyablement stimulant », a-t-il déclaré. « J'ai été chargé de concevoir un nouveau produit de force inférieure (150 PSF), de façon à pouvoir réduire le prix par pied, tout en maintenant nos normes esthétiques particulièrement élevées et en arrivant à monter la structure plus rapidement. Tels étaient nos trois objectifs, et après ce montage, je pense que nous les avons atteints ». Le nouveau produit d'Urban Umbrella conserve l'aspect haut de gamme qui a fait la réputation du produit standard de la société. Il comporte des poutres et des pieds blancs brillants, un élément de toiture blanc décoratif, des lampes à arc LED blanches et un parapet blanc perforé. Le système est entièrement personnalisable et offre de nombreuses possibilités de signalisation et de marquage. À New York, des clients du secteur du commerce de luxe, des hôtels de renom, des entreprises locales et bien d'autres, transforment leurs Urban Umbrella standard en utilisant les capacités marketing de la société. Urban Umbrella envisage d'autres projets au Canada, où la sécurité des piétons devient une priorité.

Urban Umbrella est le designer, le détenteur de brevet, et le fabricant de la seule alternative aux passages piétons habituels pour échafaudages approuvée par le New York City Department of Buildings. En 2009, la société a battu plus de 260 concurrents pour gagner un concours international de design organisé par la ville et visant à créer une alternative plus sûre, plus attrayante et plus respectueuse des passages piétons habituels pour échafaudages. Outre les passages piétons pour échafaudages et la protection aérienne, la société fournit également des auvents et des systèmes d'organisation d'événements, des filets de façade personnalisés, des clôtures de construction et des murs de niveau 5. Urban Umbrella est opérationnelle dans neuf villes actuellement, avec de récents lancements Nashville, Dallas-Ft. Worth, et Montréal. Des informations supplémentaires sur Urban Umbrella sont disponibles à l'adresse suivante https://www.urbanumbrella.com/

