Avis aux médias - Le ministre Boissonnault annoncera des investissements fédéraux destinés à l'industrie du tourisme en Alberta

EDMONTON, AB, le 24 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, annoncera des investissements fédéraux dans des expériences, des attractions et des événements touristiques en Alberta.

L'honorable Todd Loewen, ministre des Forêts, des Parcs et du Tourisme du gouvernement de l'Alberta; Amarjeet Sohi, maire de la ville d'Edmonton; Darren Reeder, président-directeur général de la Tourism Industry Association of Alberta; David Goldstein, directeur général de Travel Alberta; Juanita Marois, présidente-directrice générale de Métis Crossing; et Constance Scarlett, directrice des relations gouvernementales et communautaires de TELUS World of Science - Edmonton, se joindront au ministre Boissonnault.

Après leurs allocutions, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le lundi 27 février 2023

Heure :

9 h (HR)

Endroit :

JW Marriott Edmonton ICE District

Salle de bal Jari Kurri - Salon B (3e étage)

10344 102 St NW,

Edmonton (Alberta)

