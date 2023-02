Québec réitère son engagement à augmenter le nombre d'admissions en médecine - Inauguration d'un nouveau site de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke à Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, accompagnée de la députée de Laporte, Isabelle Poulet, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration du nouveau site de la Faculté de médecine et des sciences de la santé au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke.

Le gouvernement pose ainsi un nouveau geste concret afin d'augmenter le nombre d'admissions en médecine et d'améliorer l'accès aux soins médicaux, tel qu'il s'y était engagé lors de la dernière campagne électorale. Depuis 2019, ce sont 17 % d'étudiants de plus qui ont été admis au doctorat en médecine et ce nombre est appelé à continuer de croître dans les prochaines années. Mené en collaboration avec les partenaires universitaires, ce projet traduit la volonté du gouvernement d'accroître rapidement, et de façon importante, le nombre d'admissions dans les programmes de médecine au Québec.

Situé dans le Pavillon Jean-Marc-Lepage, face à l'Hôpital Charles-Le Moyne à Longueuil, le nouveau site permettra aux étudiants de la région de la Montérégie et de partout au Québec de compléter une formation médicale offerte par l'Université de Sherbrooke.

Citations :

«?La formation du personnel de santé est l'un des axes essentiels dans la réalisation de notre Plan Santé. Nous nous sommes engagés à augmenter significativement le nombre des admissions afin de soutenir le personnel de la santé qui est très sollicité sur le terrain. Ce type de programme, avec des locaux adaptés, nous permet de nous rapprocher de cet objectif, mais aussi d'attirer et de retenir, pour les citoyens de nos régions, de nouvelles ressources en santé.?»

Christian Dubé, ministre de la Santé

«?Je suis heureuse de cette inauguration qui matérialise la parfaite collaboration entre le milieu universitaire et celui de la santé. Les besoins en matière de santé sont importants et il nous faut continuer de faire preuve d'ingéniosité et d'innovation non seulement pour attirer de nouvelles personnes, mais aussi pour leur offrir un espace de formation moderne et de qualité. Je félicite tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet.?»

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

«?C'est une magnifique nouvelle pour nos étudiantes et étudiants en science de la santé qui bénéficient désormais d'un environnement de formation dynamique, moderne et adapté ici en Montérégie-Centre. Je remercie les équipes qui ont contribué à concrétiser ce projet, notamment celles du CISSS et de l'Université de Sherbrooke. Je suis convaincue que nous attirerons de nouveaux candidats lors des prochaines sessions, mais aussi des professionnels de la santé.?»

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

«?L'ouverture de ces nouveaux locaux est une excellente nouvelle pour les candidates et les candidats au programme de formation en santé de notre région qui pourront désormais y recevoir une formation de qualité dans un environnement adéquat. Je félicite tous les partenaires et toutes les personnes qui ont collaboré à la mise en place de cet important projet.?»

Isabelle Poulet, députée de Laporte

«?Ce projet de délocalisation du programme de médecine vient couronner plus de 30 années de développement d'une offre de formation en sciences de la santé en Montérégie, initialement en partenariat avec l'Hôpital Charles-Le Moyne et maintenant avec le CISSS de la Montérégie-Centre. Il vient compléter une offre de formation et de stages dans de nombreuses spécialités médicales, mais aussi en sciences infirmières. Je veux féliciter et remercier toutes les personnes qui se sont engagées pour donner vie à ces projets, au bénéfice de l'ensemble de la population de la Montérégie et du Québec.?»

Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke

Faits saillants :

Cette inauguration permet aux étudiants d'effectuer leur programme de doctorat en médecine majoritairement en Montérégie, et ce, dès la 1 re année.

année. Rappelons que des projets de milieux de médecine délocalisés ont déjà été mis en place dans certaines régions:



délocalisés l'Université de Montréal a un campus délocalisé à Trois-Rivières depuis 2004?;

Montréal délocalisé

l'Université de Sherbrooke offre un programme de formation médicale à Saguenay ainsi qu'à Moncton depuis 2006?;

Saguenay

l'Université McGill a ouvert en 2020 un campus délocalisé en Outaouais ?;

McGill délocalisé Outaouais

l'Université Laval a ouvert deux campus délocalisés , à Rimouski et à Lévis , à compter de 2022.

