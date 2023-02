L'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA) invite les chercheurs et les scientifiques à soumettre leurs articles de recherche pour participer à la première conférence solaire de la région MENA en 2023





L'autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA) a invité les chercheurs et les scientifiques à soumettre leurs articles de recherche pour participer à la première conférence solaire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord 2023, qui sera organisée par DEWA du 15 au 18 novembre 2023. DEWA reçoit les candidatures jusqu'au 30 avril 2023 à travers le lien suivant https://mbrsic.ae/en/mena-sc.

En fait, les articles de recherche portent sur un large éventail de sujets, notamment des concepts non conventionnels et nouveaux pour les technologies futures, les matériaux et dispositifs photovoltaïques en silicium, les matériaux et cellules solaires organiques et à pérovskites, la fiabilité des modules et systèmes PV dans la région MENA, les ressources solaires pour le PV et les prévisions, ainsi que l'électronique de puissance et l'intégration au réseau.

SE Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et PDG de l'Autorité de l'eau et de l'électricité de Dubaï, a souligné que la conférence est la première conférence scientifique et technique de ce type dans la région, spécialisée dans les systèmes photovoltaïques. M. Al Tayer a indiqué que la conférence se tiendrait conjointement avec l'exposition sur l'eau, l'énergie, la technologie et l'environnement (WETEX) et le Dubai Solar Show 2023. De plus, DEWA organise la plus grande exposition sur les technologies de l'eau, de l'énergie, de la durabilité et de l'innovation dans la région et l'une des plus grandes expositions spécialisées au monde. L'organisation simultanée des deux événements est un élan supplémentaire pour rassembler tous les décideurs, fonctionnaires et chercheurs du monde entier afin de présenter les dernières technologies, pratiques et expériences innovantes en matière de durabilité et d'énergie renouvelable et propre.

De sa part, Waleed Bin Salman, vice-président exécutif du soutien aux entreprises et de l'excellence chez DEWA, a expliqué que la conférence solaire MENA 2023 se concentre sur tous les domaines des systèmes, appareils et matériaux photovoltaïques, de la science fondamentale aux applications commerciales. Elle comprend ainsi une série de tables rondes spécialisées, avec la participation de plusieurs experts et spécialistes du monde entier. De plus, un comité technique spécialisé évaluera les articles de recherche qui seront mis en avant au cours de la conférence.

Plus d'informations sur la conférence solaire MENA et comment y participer, veuillez consulter le site électronique suivant https://mbrsic.ae/en/mena-sc

*Source : AETOSWire

