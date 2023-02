Le Canada et le Nunavut soutiennent la phase de conception de deux nouvelles installations de traitement de l'eau





RANKIN INLET, NU, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable David Joanasie, ministre des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut, ont annoncé un financement conjoint de 1,9 million de dollars pour la phase de conception de deux nouvelles stations de traitement de l'eau à Rankin Inlet et à Grise Fiord.

Ce financement permettra d'effectuer des travaux de conception détaillés qui s'appuieront sur les études de planification ayant déjà fait l'objet d'un financement conjoint en juillet 2022. Les travaux réalisés permettront à ces collectivités en pleine croissance d'avoir la capacité de traitement de l'eau dont elles ont besoin pour les années à venir.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada qui consiste à développer le Nord de façon durable. Les stations de traitement de l'eau remplissent des fonctions essentielles qui contribuent à faire en sorte que nos collectivités soient plus durables et plus en santé. Grâce à des projets comme ceux-ci, les collectivités de l'Arctique et du Nord se dotent des ressources dont elles ont besoin pour améliorer leurs services essentiels.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Toutes les communautés méritent d'avoir accès à des services de traitement de l'eau modernes et fiables. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires territoriaux, communautaires et inuits pour répondre aux besoins des Nunavummiut et bâtir des communautés nordiques plus fortes et plus résilientes. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Offrir une eau potable sûre et propre dans toutes les collectivités du Nord constitue une priorité absolue pour le gouvernement du Nunavut. Grâce au dévouement de nos employés et à notre collaboration continue avec le gouvernement du Canada, nous pourrons mener à bien ces projets d'infrastructure essentiels. »

L'honorable David Joanasie, ministre des Services communautaires et gouvernementaux

Faits en bref

Le financement de 1,425 million de dollars du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nunavut investit 475 000 $.

investit 475 000 $. Le volet Infrastructures vertes favorise l'édification de collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en appuyant les technologies renouvelables au Canada.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 338 millions de dollars dans 15 projets d'infrastructure au Nunavut dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Durant cette période, plus de 50 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, 2 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures du Nunavut

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nu-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Le Canada et le Nunavut investissent dans le traitement de l'eau et des eaux usées pour les collectivités du Nord

https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2022/07/le-canada-et-le-nunavut-investissent-dans-le-traitement-de-leau-et-des-eaux-usees-pour-les-collectivites-du-nord.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 10:10 et diffusé par :