Fonds régions et ruralité - Lanaudière reçoit 1,3 M$ pour son développement régional





JOLIETTE, QC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant dans Lanaudière, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée de la ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, a annoncé qu'une somme de 1 300 000 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de quatre initiatives.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement de Lanaudière. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

Cette aide financière a été accordée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Le dévoilement des initiatives soutenues est toujours un moment significatif, car il nous donne un aperçu des retombées qu'elles auront sur la population et la région. C'est d'ailleurs un des objectifs de ce volet du FRR. Il donne la possibilité aux communautés du Québec de rendre leurs milieux de vie plus attrayants et de stimuler leur économie. Une fois de plus, nous en sommes témoins! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Quelle belle diversité dans les projets annoncés aujourd'hui! Que ce soit en culture, en transport, en loisirs, en tourisme ou en santé, ils contribueront à améliorer la qualité de vie des gens d'ici. Félicitations aux promoteurs qui ont à coeur le bien-être de la communauté! »

Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Situées au nord-ouest de la région, les municipalités lanaudoises faisant partie de la circonscription de Bertrand regorgent de trésors à découvrir. Je salue les membres de la coopérative de solidarité Bonjour Nature, grâce à qui le tourisme responsable et durable sera accessible au plus grand nombre. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation

« Je suis très heureux d'apprendre que le gouvernement du Québec accorde une aide financière à deux organismes importants de notre communauté. Cette aide leur permettra de poursuivre leur travail admirable avec encore plus de force et de détermination. Je tiens à remercier le gouvernement pour cet investissement, et je m'engage à continuer de travailler sans relâche pour soutenir les initiatives qui améliorent la qualité de vie de mes concitoyennes et concitoyens. »

Mathieu Lemay, député de Masson

« L'annonce de l'aide financière accordée au Musée d'art de Joliette dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR vient confirmer la valeur culturelle de la région. Cet ambitieux projet est un exemple de collaboration et de partenariat entre les différents intervenants en matière de culture sur le territoire. Il s'agit d'un maillage très intéressant entre des disciplines artistiques d'hier et d'aujourd'hui; un projet initiateur d'inclusion des peuples très attractif pour Joliette. »

François St-Louis, député de Joliette

« Je me réjouis de l'aide financière octroyée pour les initiatives régionales et particulièrement pour le Groupe Plein Air Terrebonne, le GPAT. L'organisme pourra concrétiser l'aménagement de la côte et offrir une expérience unique dans la région et au Québec. Depuis plus de 30 ans, le GPAT a à coeur le bien-être et la santé des gens de Terrebonne et permet aux citoyennes et citoyens de s'adonner à la pratique d'activités sportives sur des infrastructures d'une grande qualité. »

Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Table des préfets est fière de pouvoir soutenir - par le biais de ce volet du FRR - des projets régionaux qui permettront de faire rayonner Lanaudière. Il s'agit d'un outil primordial pour le développement de notre territoire et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à son déploiement, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Au nom des membres du conseil d'administration de la Table, je souhaite aux promoteurs des projets sélectionnés le meilleur succès dans la réalisation de ceux-ci. »

Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fait saillant :

La tournée de la ministre des Affaires municipales vise à lui permettre d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des chantiers prioritaires du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dont la mise en oeuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Quatre projets retenus pour la région de Lanaudière Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 500 000 $ Centre de jour La Remise à 9 Par : Uniatox Créer un centre de services de proximité sans rendez-vous consacré aux personnes ayant une problématique de dépendance ou un trouble de l'usage de substances. Des activités seront proposées pour la réinsertion sociale et la prévention de la rechute; elles favoriseront un mode de vie sain, l'expérimentation de solutions de rechange à la consommation, le développement de l'autonomie et de l'estime de soi, l'acquisition de compétences personnelles et sociales ainsi que la reprise d'un rôle actif dans la société. 2022-2024 100 000 $ Développement du vélo de montagne Par : Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) Installer une infrastructure spécialisée dual slalom pour le vélo de montagne et aménager la côte pour offrir une expérience unique dans la région et au Québec. 2022-2024 250 000 $ Joliette halte culturelle : une vitrine pour le talent lanaudois Par : Musée d'art de Joliette Créer une vitrine unique sur le talent lanaudois en regroupant plusieurs partenaires pour faire de la région une destination culturelle incontournable pour les touristes du Québec. Une programmation diversifiée sera présentée et inclura un festival de cirque international, un projet d'art numérique, un événement culturel autochtone et une série de concerts électro. Des oeuvres éphémères seront aussi déployées dans l'espace public. Une vaste campagne de promotion sera effectuée pour renforcer l'attractivité du territoire. 2022-2024 450 000 $ Plein déploiement de services touristiques guidés avec transport, de Montréal vers l'offre touristique lanaudoise Par : Bonjour Nature Déployer les services touristiques de la coopérative de solidarité Bonjour Nature avec un transport guidé pour offrir une expérience collective responsable, accessible et durable. La clientèle pourra découvrir la région de Lanaudière, ses produits d'appel et ses trésors cachés. 2022-2025 Total accordé : 1 300 000 $

2022-2025 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Février 2023

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Soutenir l'innovation dans le déploiement de services de proximité

Soutenir et bonifier les produits d'appel ainsi que les événements culturels et touristiques comme outils de rayonnement régional

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 09:40 et diffusé par :